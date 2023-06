So schön und gemütlich wird der kleine Viehscheid in Seeg 2023

Der Viehscheid in Seeg ist seit 2022 wieder kleiner und gemütlicher als vor der Corona-Pandemie. Der Termin für 2023 steht bereits fest.

20.06.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Der Viehscheid in Seeg (Ostallgäu) zählt zu den eher kleineren Alpabtrieben im Allgäu. Etwa 80 Jungrinder kehren von der Alpe Beichelstein zum Scheidplatz neben dem Festplatz in Seeg zurück. Bereits seit 1978 organisiert der Schützenverein St. Ulrich Seeg jedes Jahr den Viehscheid.

Weil die Feierlichkeiten um den Viehscheid in Seeg immer größer und aufwändiger wurden, hatte der Verein das Konzept für den Alpabtrieb 2022 stark verändert. Beim Viehscheid 2022 nahmen die Besucherinnen und Besucher diese Neuerung sehr gut an. 2021 und 2020 wurde der Alpabtrieb wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Seeg 2023:

Steckbrief: Viehscheid Seeg 2023

Name: Viehscheid Seeg

Ort: 87637 Seeg, Hitzlerieder Straße, Festplatz

Termin: 9.9.2023, 10 Uhr

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, kleine Buden und Zelte, Schellenverlosung.

Wann ist Viehscheid 2023 in Seeg?

Der Viehscheid in Seeg findet traditionell am zweiten Samstag im September statt, erklärt Jochen Loscher, Vorsitzender Schützenvereins St. Ulrich Seeg. 2023 fällt dieser Tag auf Samstag, 9. September.

Am Viehscheid-Tag führen die Hirten ihre Herde von der Alpe Beichelstein zum Festplatz in der Hitzlerieder Straße in Seeg. Die ersten der etwa 80 bis 85 Rinder treffen gegen 13 Uhr dort ein. Die Feierlichkeiten rund um den Viehscheid beginnen bereits um 10 Uhr.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Seeg?

Der Schützenverein St. Ulrich organisiert seit 1978 den Viehscheid in Seeg.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Seeg?

In den Jahren vor der Corona-Pandemie wurde der Viehscheid in Seeg in einem großen Festzelt gefeiert. Bereits am Abend vor dem eigentlichen Alpabtrieb, ging es im Bierzelt los.

"Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen zum Viehscheid in Seeg", sagt Jochen Loscher, Vorsitzender Schützenvereins St. Ulrich Seeg. Knapp 1200 Besucherinnen und Besucher besuchten damals das Festzelt am Freitagabend. Am Samstag waren es durchschnittlich 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Loscher: "Wir haben uns dann bewusst dazu entschlossen, den Seeger Viehscheid persönlicher und traditioneller zu gestalten."

Darum wurde die Feier rund um den Viehscheid in Seeg seit 2022 kleiner und gemütlicher. Ziel ist es, die Tiere, die Treiber und deren Besitzer wieder in den Mittelpunkt zu stellen.

Statt eines Festzelts gibt es kleine Holzhütten, in denen Essen und Getränke angeboten werden. Die Organisatoren sorgen für überdachte Sitzgelegenheiten auf den Festplatz. Unverändert bleibt das Essensangebot: Wie vor der Corona-Pandemie bietet der Schützenverein dort Bockwurst im Semmel, Leberkäse und Kesselfleisch sowie Kuchen an.

Auch die traditionelle Schellenverlosung gibt es weiterhin. Die Harmoniemusik Seeg spielt auf dem Festplatz in Seeg.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Seeg mit dabei?

Beim Viehscheid in Seeg kommt nur eine Herde mit etwa 80 Tieren ins Tal:

Wo gibt es Parkplätze beim Viehscheid in Seeg?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid in Seeg kommt, kann direkt auf dem Parkplatz neben dem Festplatz an der Hitzlerieder Straße sein Fahrzeug abstellen. Dort werden extra für den Alpabtrieb Parkflächen ausgewiesen. Zudem gibt es mehrere öffentliche Parkplätze in Seeg.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Seeg?

Besucherinnen und Besucher können mit dem Zug anreisen, denn der Bahnhof Seeg befindet sich unweit vom Festplatz. Von München und Augsburg gibt es direkte Verbindungen über Seeg in Richtung Füssen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Außerdem können Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem öffentlichen Bus anreisen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Pendel- oder Shuttle-Busse werden nicht angeboten.

Wo kann ich in Seeg übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in und um Seeg oder seinen Ortsteilen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Seeg unter Telefon +498364/983033 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Seeg?

Der Schützenverein St. Ulrich Seeg veranstaltet den Viehscheid.

