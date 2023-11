Viel Applaus für "A'(lb) Traumpaar" im Flößermuseum Lechbruck

Mit Szenen aus dem wahren Leben haben Sigrid Kraus und Walter Sirch die Lacher auf ihrer Seite. Für so manches Problem finden sie eine unkonventionelle Lösung.

17.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In diesen unruhigen und bedrohlichen Zeiten tut Lachen besonders gut, da sorgt ein Kabarettabend „eascht recht“ für gute Stimmung. Das „A‘(lb)Traumpaar“ Sigrid Kraus und Walter Sirch aus Stötten unterhielt unter diesem Motto das Publikum im ausverkauften Flößermuseum Lechbruck sehr erfolgreich. Nicht nur die witzigen und pointierten Szenen, sondern vor allem die markante Sprache des Ostallgäuer Dialektes, begeisterte das Publikum.

Szenen aus dem Alltag

Der Erfolg des Programms hängt sicher auch damit zusammen, dass die Künstler ganz alltägliche Situationen darstellen, wie sie jeder kennt und erlebt hat. So spielen die beiden sehr humorvoll die Vorbereitung einer Rede beim Kleintierzüchterverein. Da geht es auch darum, ob und vor allem wie - besonders wichtig - bei der die Begrüßung der Prominenz gegendert werden muss, zum Beispiel als „Vereinsmitgliedin“. Man will es doch jedem recht machen, vor allem der integrierungswilligen Neubürgerin „Frau Doktor“. Auch die Schilderung der digitalen Radltour auf den Auerberg im heimischen Keller mit Helmpflicht wegen des gefährlichen Heizkörpers erheitert das Publikum.

"Jetzt eascht recht"

Zur Auflockerung und zum Mitsingen dienen die musikalischen Einlagen des „A‘(lb)Traumpaares“, die den Inhalt der Szenen noch einmal auf den Punkt bringen und mit dem Refrain „Was uib das A‘(lb)Traumpaar no saga mächt, s‘gaht allat weiter, jetzt eascht recht“ gemeinsam mit dem Publikum bekräftigen.

Männliche Sicht und weibliche Sicht

Amüsant sind die Szenen, die aus männlicher und weiblicher Sicht dargestellt werden, etwa der Feuerwehrausflug. Es wird ein Bogen zwischen schwarzer Madonna und Weißwürsten in Altötting, Einkehr in Andechs und Dampferfahrt auf dem Ammersee oder Frühstück und Frühschoppen gespannt. Herrlich ist auch die Leidenschaft des Paares, die Nachbarn durchs Fernglas zu beobachten und deren Aktivitäten deftig zu kommentieren. Weitere hitzige und witzige Themen wie das Klassentreffen der alt gewordenen Mitschüler, der Nachbarschaftsstreit ums Rasenmähen, die Grundstücksgrenze und anderes – mit Sichtweisen von beiden Seiten des Zauns!, Tücken der Technik mit Alexa, Ernährungs- und Fitnessplan oder Grillabend mit und ohne Alkohol werden in pointierter Sprache und spitzer Ostallgäuer Zunge von beiden Schauspielern zur großen Freude des Publikums dargestellt.

Überraschendes Ende

Entsprechend tosend war der Beifall am Ende der Vorstellung und das „A‘(lb)Traumpaar“ Sigrid Kraus und Walter Sirch ließ sich zu seiner Lieblingszugabe bewegen. Auch hier ein Thema, das alle kennen: wer zahlt am Ende eines guten Essens – er oder sie? mit überraschendem Ende.