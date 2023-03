Neues Clubheim des TSV Schwangau: "Sieht dann schon wie beim FC Bayern München aus"

Es war in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß: Das Clubheim des TSV Schwangau wird deshalb saniert. Bald öffnen sich die Türen.

28.03.2023 | Stand: 18:22 Uhr

An diesem Nachmittag steht Artur Kling an der Säge. Besucht man den Vorsitzenden des Turn- und Sportvereines Schwangau am Vereinsheim, findet man ihn zwischen zahlreichen Handwerkern. Die Sanierung des in die Jahre gekommenen Vereinsheims ist in vollem Gange. Dringend notwendig ist sie auch, spätestens nach dem Wasserschaden im Jahr 2021. Im Sommer soll das neue Clubheim nun fertig sein. Dann will der Verein die noch ausstehende 100-Jahr-Feier im Zuge eines Dorffußballturniers nachholen und feiern.

