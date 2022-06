Vivid Curls kein bisschen müde im Eiskeller Pfronten

Im aktuellen Album der Lockenköpfe geht es um Familie, Haushalt, Trennung – und natürlich die Liebe. In der Fair-Trade-Gemeinde Pfronten sorgen sie für Stimmung.

29.06.2022 | Stand: 16:25 Uhr

Endlich stehen sie wieder auf der Bühne. Die Vivid Curls – die stimmungsvollen Verlockungen aus Wiggensbach. Nach zwei Jahren kreativer Zwangspause füllten die Liedermacherinnen Inka Kuchler und Irene Schindele mühelos die Pfrontener Kleinkunstbühne Eiskeller bis zum Rand. Bunt, frisch und ausdrucksstark präsentierten sie Lieder aus ihrem aktuellen Album: „Nicht Müde werden“!

lachend, bunt und laut

Weder müde noch angestaubt zeigten sich die musikalischen Friedensbeweglerinnen, sondern energiegeladen und bezaubernd zugleich. Laut ihren Kompositionen haben sie ein einfaches Rezept dafür: Tanz, tanz und schüttle ab den Staub, wir bleiben lachend, bunt und laut. Genauso! Lachend – bunt – mal laut und mal leiser. Dabei ähneln die zuweilen balladesken aber auch durchaus kraftvoll flotten Stücke eher an vertonte Geschichten. So sind die in Deutsch, Französisch, Englisch oder Allgäuer Mundart gesungenen Texte wohl weniger zum Mitsingen oder Tanzen tauglich, sondern vielmehr zum gespannten Zuhören und rhythmischen Mitwippen. Darin wird augenzwinkernd aufgezeigt, wie sehr sich die alltägliche eigene Vorstellungskraft oft von der Wirklichkeit unterscheidet. Mit hohem Wiedererkennungswert, denn des Öfteren war von den Zuschauern ein spontanes: „Das kenn ich auch“ zu hören. Denn viele finden sich wohl wieder in den Texten rund um Themen wie Familie, Kinder, Trennung, Trauer, Haushalt und natürlich der Liebe.

Jubiläum wird nachgefeiert

Seit 20 Jahren steht das harmonische Gespann mittlerweile auf der Bühne. Im kommenden Jahr soll ihr Bühnenjubiläum ordentlich nachgefeiert werden. In all der Zeit sind viele persönliche Ereignisse in ihre Werke eingeflossen. Auch die wohl jüngst gemachten Erfahrungen als Redner- und Begleiterinnen bei Beerdigungen, denn beide haben die letzten zwei Jahre eine Ausbildung zur Trauerrednerin absolviert.

Wunsch nach Menschlichkeit

Ein roter Faden schwingt dabei, wie die Lockenmähne der zwei zierlichen Frauen, in allem mit. Der Wunsch nach gelebter Menschlichkeit, bewusster Achtsamkeit und respektvollem Umgang miteinander. Eine Herzensangelegenheit, die auch in ihre Aktion ?Eine Welt? samt T-Shirt-Verkauf einfließt. Ein Motto, das auch die vielen Ehrenamtlichen des Pfrontner Weltladens seit Jahren leben. Bei dem Fair-Trade-Konzert übernahmen die fleißigen Damen um Lissi Wolf die Bewirtung und boten gegen Spenden bunte Filzblumen aus Nepal an. Die Bewirtungs- und Spendeneinnahmen kommen dem Verein Pala Nepal zugute. Er unterstützt vor Ort Schulen für Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. „Nehmen sie gerne als kleine Erinnerung für diesen schönen Abend eine Filzblume mit“, riet Ulrike Rottenburg, Beauftragte für Kunst und Kultur der Fair Trade-Gemeinde Pfronten, bei ihrer Begrüßung.

Im Herbst kommen die "Harten Schwestern"

Nach einer Sommerpause geht es im Pfrontener Eiskeller am Samstag, 24. September, ab 20 Uhr mit den „Harten Schwestern“ vom Auerberg weiter. Mit frechen Liedern in Allgäuer Mundart sorgen sie für Stimmung im Saal. Karten (18 Euro, Schüler und Studierende 9 Euro) gibt es im Haus des Gastes in Pfronten, Telefon 08363/ 69888 sowie hier.

