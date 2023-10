Weihnachtsmarkt in Pfronten 2023 - Das ist geboten

Der Weihnachtsmarkt in Pfronten findet wieder statt. Mit verschneiter Bergkulisse im Hintergrund hat er einen besonderen Charme. Das steht auf dem Programm.

18.10.2023 | Stand: 14:39 Uhr

Glühwein, heiße Maronen und allerlei handwerklicher Produkte von heimatlichen Anbietern und sozialen Einrichtungen: Pünktlich zur Adventszeit startet der Weihnachtsmarkt in Pfronten 2023. Endlich wieder die festliche Stimmung genießen, über den Adventsmarkt schlendern und sich am Feuer wärmen.

Mit der oftmals verschneiten Bergkulisse im Hintergrund hat der gemütliche Ostallgäuer Weihnachtsmarkt in Pfronten einen ganz besonderen Charme.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Pfronten auf einen Blick

Name: Pfrontener Weihnachtsmarkt 2023

Ort: Leonhardsplatz in Pfronten

Termin: am 17.12.2023

Umfang: über 30 Stände

Öffnungszeiten: Wann findet der Pfrontener Weihnachtsmarkt statt?

Traditionell findet der Weihnachtsmarkt in Pfronten nur an einem einzigen Tag statt, nämlich am 17.12.2023. Zu kurz kommen Allgäuer Weihnachtsfreunde aber nicht: Auch der romantische Weihnachtsmarkt in Füssen oder der Weihnachtsmarkt in Kempten bieten ein spannendes Programm und ein zauberhaftes Ambiente.

Programm: Was ist auf dem Weihnachtsmarkt Pfronten geboten?

Besucher des Pfrontener Weihnachtsmarktes 23 können sich am Angebot der über 30 Stände mit Weihnachtsgeschenken für Familie, Freunde oder für sich selbst eindecken. Wen zwischendurch der Hunger packt, der hat die Möglichkeit, heiße Maroni oder überbackene Bergkäsebrote zu verkosten. Auch der Nikolaus besucht den Markt mit seinen Klausen – und hat für alle Kinder ein kleines Geschenk dabei. Zudem soll das Bühnenprogramm für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Beim Weihnachtsmarkt in Pfronten gibt es über 30 Stände. Bild: Renate Erhart (Archivbild)

In der katholischen Kirche in Pfronten-Heitlern stellen Allgäuer und Tiroler Krippenbauer wieder ihre Dioramen aus.

Wie viel kostet der Eintritt zum Pfrontener Weihnachtsmarkt?

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

