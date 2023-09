Weitere Seniorenwohnanlage in Füssen geplant

Für den Neubau muss in Füssen ein traditionsreiches Wirtshaus in der Rupprechtstraße abgerissen werden. Nicht alle Forderungen der Kommunalpolitiker wurden bisher erfüllt.

19.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Der Weg ist frei für eine weitere Seniorenwohnanlage in Füssen: Sie entsteht in der Rupprechtstraße, wo sich bislang das traditionsreiche, aber schon lange nicht mehr als Wirtshaus betriebene Bräustüberl befindet. Im Erdgeschoss entstehen Büros, darüber befindet sich die Seniorenwohnanlage. Mehrheitlich befürwortete der Füssener Bauausschuss den Bauantrag – doch gab es auch kritische Stimmen. So wies Dr. Christoph Böhm (CSU) daraufhin, dass der viergeschossige Neubau wesentlichen Punkten der alten Altstadtsatzung widersprechen würde. Festgehalten wurde in der Sitzung auch, dass der Bauherr bisherigen Wünschen der Kommune meist eine Abfuhr erteilt hatte.

