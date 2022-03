Lockdown an den Königsschlössern in Hohenschwangau: Die Inzidenzen kletterten nach oben, der Landkreis Ostallgäu musste deshalb vor der Weihnachtszeit in den Lockdown. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind deutlich in der Statistik zu den Übernachtungsgästen in Schwangau zu sehen.