Gunglhos in Schwangau: Wenn Allgäuer Sombrero tragen

Südländische Stimmung im Schlossbrauhaus Schwangau. Unter dem Motto „Viva la Mexico“ lockt der erste Gunglhos-Abend nach zwei Jahren Pause hunderte Besucher an.

30.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wann kommt es schon mal vor, dass im Schlossbrauhaus mexikanische Mariachi-Klänge ertönen? Während dies in der Vergangenheit, wenn überhaupt, wohl höchst selten der Fall war, ist es heuer anders. Denn das Motto des Faschingsvereins Schwangau heißt heuer „Viva la Mexico“. Deshalb erschienen am Samstag sogar leidenschaftliche Allgäuer mit Poncho und Sombrero im Schlossbrauhaus, wo beim ersten Gunglhos dieser Saison der Endspurt des Faschings 2023 eingeläutet wurde. Geboten wurden vier Stunden bester Unterhaltung, was einer ganzen Reihe von lokaler und regionaler Politprominenz neben den gut 200 anderen Besuchern zu gefallen schien.

