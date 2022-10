Wertstoffhof kommt auf Lechbrucker Filet-Grundstück zur alten Tennishalle

Wegen des Feuerwehrhauses muss der Wertstoffhof in Lechbruck weichen. Er soll jetzt zur alten Tennishalle – zumindest vorübergehend.

04.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auf dem Platz der ehemaligen Tennishalle in Lechbruck, einem sogenannte „Filet-Grundstück“, sollte eigentlich einmal ein Hotel entstehen. Das aber wurde seinerzeit per Bürgerentscheid unterbunden. Jetzt hat man neue, ganz andere Pläne. Vorübergehend hat der Gemeinderat vor, den Wertstoffhof, der dem Neubau eines Feuerwehrhauses weichen muss, dort unterzubringen. Der Bauausschuss erteilte die nötigen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes und stimmte der Nutzungsänderung zu.

Verlegung des Wertstoffhofs in Lechbruck zwingend erforderlich

Das Gebiet wird gemäß Baunutzungsverordnung als Sondergebiet festgesetzt. Dort sind nur die in der Planzeichnung angegebenen Anlagen zulässig, die dem öffentlichen Zweck „Öffentliches Hallenschwimmbad“ sowie der Sport- und Freizeitbeschäftigung „Tennishalle mit Squash-, Courts-, Kegel- und Bowlingbahnen, Fitnessraum, kleine Gastronomie unter Anbindung an die Cafeteria des Hallenbades“ dienen. Nun wurde aber die Verlegung des Wertstoffhofes, der sich bisher im Bereich des Bauhofes befindet, zwingend erforderlich, weil die geplante Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses an dieser Stelle den weiteren Betrieb einschränkt.

Die Verlegung ist aber laut Bürgermeister Werner Moll kurzfristig nicht möglich. Deshalb sahen er und die Gemeinderäte die Möglichkeit, den Wertstoffhof kurzfristig und vorübergehend in die Tennishalle zu verlegen als die kostengünstigste Lösung an. Für eine Verlegung an einen anderen Platz wäre mit Grundstückserwerb, Erschließung und allen anderen Kosten ganz leicht ein sechsstelliger Betrag fällig.

Lösung in der Tennishalle Lechbruck ist auf fünf Jahre befristet

Deshalb nun die Entscheidung, den Wertstoffhof als sogenannte „Übergangslösung“ – befristet auf fünf Jahre – in der Tennishalle einzurichten, wenn mit dem Neubau des Feuerwehrhauses begonnen wird. Die lärmerzeugenden Maßnahmen werden in das Innere des neuen Wertstoffhofes verlegt, der Bau benötigt nur noch ein Tor, das vom Bauhof hergestellt wird. Wie lange der Wertstoffhof dort untergebracht wird und wo er eventuell nach fünf Jahren einen anderen Platz findet, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Gemeinderäte gaben ihr einstimmiges Einvernehmen zu diesem Vorhaben.

Lesen Sie auch Lechbruck wagt sich mit Kindergarten und Feuerwehrhaus an zwei Großprojekte

Lesen Sie auch