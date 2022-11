Energiekrise: Verbraucherzentrale Bayern und Eza bieten Energieberatung an

Sämtliche Termine sind bereits vergeben. Fachleute nehmen vor Ort Haus und Technik unter die Lupe. Ein Ehepaar spricht von wertvollen Erkenntnissen.

Im Rahmen der Aktion Check-Dein-Haus bieten die Gemeinde Pfronten und der Landkreis Ostallgäu 50 Vor-Ort-Beratungen kostenlos an. Die Nachfrage in Pfronten war so groß, dass bald alle Termine vergeben waren.

Beim Gebäude-Check der Verbraucherzentrale Bayern und des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza), der vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, erfahren Hausbesitzer alles über die energetische Situation ihrer Immobilie. Unabhängigen Energieberater zeigen, wie der Verbrauch gesenkt und gleichzeitig der Wohnkomfort gesteigert werden kann. Unter anderem werden Verbräuche analysiert sowie die Gebäudehülle inklusive Fenster, Türen, Fassade und Dach sowie die Heizungsanlage unter die Lupe genommen. Falls gewünscht, gehen die Fachleute zudem der Frage nach, ob der Einsatz erneuerbarer Energien sinnvoll ist. Zudem informieren sie über Förderprogramme. Wer beim Heizen von Öl oder Gas auf erneuerbare Energien wie Pellets oder eine Wärmepumpe umsteigt, bekommt bis zu 40 Prozent der Investitionskosten erstattet.

Bürgermeister Alfons Haf: Energieverbrauch senken

Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf sieht beim Wohnen noch enorme Energie-Einsparpotenziale. Er appelliert daher an Hausbesitzerinnen und -besitzer, ihre Gebäude zu modernisieren. Mit Dämmmaßnahmen, dem Umstieg auf erneuerbare Energie beim Heizen sowie der Nutzung der Solarenergie ließen sich der Energieverbrauch und CO2-Ausstoß spürbar senken.

Erste Beratung in Pfrontener Bauernhaus

Karin und Friedrich-Wilhelm Menge sind die ersten Pfrontener, die ihre Immobilie einem Gebäude-Check unterziehen. Eigentlich hatten sie den Eindruck, dass der Verbrauch des rund 200 Jahre alten Bauernhauses recht hoch ist, wenngleich das Dach modernisiert und die meisten Fenster durch dreifachverglaste ersetzt wurden. Das mache sich beim Heizenergieverbrauch positiv bemerkbar, betonte Energieberater Stefan Schleszies, der den Energieverbrauch als durchschnittlich einschätzte.

Geheizt wird mit Gas aus einem Tank im Garten. Allerdings wollen die Menges weg vom fossilen Energieträger und fanden so den Vorschlag des Experten interessant, mittelfristig auf Biogas umzusteigen, das im Tank gelagert werden kann. Es bietet sich laut Schleszies die Kombination mit einer Luft-Wärmepumpe für die Übergangszeiten an. Er empfahl, einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) als Gesamtkonzept erstellen zu lassen. Dabei werden die Modernisierungsschritte von Experten aufeinander abgestimmt und Einzelmaßnahmen teilweise fünf Prozent höher gefördert.

So wurde die Energieberatung bewertet

Von wertvollen Erkenntnissen sprachen die Menges nach der rund eineinhalbstündigen Beratung. „Wir wissen jetzt, dass der Einbau einer Wärmepumpe für unser Haus eine sinnvolle Option ist“, meinte Friedrich-Wilhelm Menge. Auch der Hinweis auf den individuellen Sanierungsfahrplan sei interessant gewesen.