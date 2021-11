Wie sich in Füssen die Zeit im Stau nahezu halbieren könnte

An zwölf Stellen werden die Ampeln im Großraum Füssen ab 2022 digital miteinander verbunden. Wie das genau funktioniert und was Planer Autofahrern versprechen.

19.11.2021 | Stand: 06:17 Uhr

Es soll der große Wurf werden zur Lösung des Stauproblems in Füssen. Das haben Planer und Politiker mehrfach versprochen, als sie ein Projekt präsentierten, mit dem die Verkehrssituation in Füssen entschärft werden soll. Die Schlagworte lauteten dabei immer wieder „Digitalisierung“ und „Vernetzung“. Denn mithilfe von Künstlicher Intelligenz soll die Schaltung von Ampelanlagen in Füssen und Schwangau so optimiert werden, dass sich die Fahrzeit bei Stau von 16 auf zehn Minuten reduzieren könnte. So weit die Theorie. Jetzt geht es an die Umsetzung.