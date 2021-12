Zahl der Corona-Tests in Schwangau seit Sommer verdreifacht

Täglich 250 Abstriche in Schwangau. 40 Ehrenamtliche ermöglichen das Angebot des Roten Kreuzes. Dafür danken BRK-Ehrenpräsidentin und Tourismusdirektorin.

11.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

In der Pandemie gibt es eine glasklare Rangfolge. An erster Stelle steht die Impfung, an zweiter Stelle das Testen. Damit Einheimische sowie Reisende zumindest kurzzeitige Sicherheit haben, nicht infiziert zu sein, hilft ein 40-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen im Corona-Testzentrum in Schwangau. „Ich bin sehr dankbar, dass das Rote Kreuz Ostallgäu als zuverlässiger Partner seit Mai die Teststelle betreibt“, sagte Tourismusdirektorin Sylvia Einsle bei einem Besuch. Für eine der größten Tourismusregionen im Allgäu sei das Testangebot sehr wichtig.

Die Ehrenpräsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Christa Prinzessin von Thurn und Taxis, schloss sich dem Dank an die Ehrenamtlichen an, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie betonte, dass das Rote Kreuz über gut ausgebildete ehrenamtliche Profis verfügt. Diese wären in der Pandemie ebenso wie bei anderen Katastrophen einfach da, wenn man sie braucht.

Genauso, wie sich BRK-Mitglieder freiwillig bei der Wasserwacht, der Bergwacht oder in der Bereitschaft betätigen, gelte dies für die Menschen, die im Schwangauer Testzentrum mitarbeiten. „Ich möchte einfach mithelfen, damit wir aus dieser Misere herauskommen“, begründet eine der Ehrenamtlichen ihren Einsatz.

Und Arbeit gibt es im Testzentrum derzeit genug. Seit der Einführung der Testpflicht am Arbeitsplatz oder dem vermehrten Einsatz von 2Gplus ist zu Stoßzeiten auch die Schlange am Testzentrum wieder länger geworden. Nahmen die Ehrenamtlichen noch im Spätsommer pro Tag um die 80 Abstriche, so ist die Zahl inzwischen wieder auf etwa 250 angewachsen. „Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist die Nachfrage wieder deutlich gestiegen“, sagt Werner Ehrmanntraut. Er ist verantwortlicher Koordinator des Testzentrums.

Spitzenwert von 600 Getesteten

An die Spitzenwerte während der dritten Coronawelle, als pro Tag um die 600 Menschen kamen, reichen die Werte zwar noch nicht heran. Dennoch bildeten sich zuletzt immer mal wieder Schlangen vor dem Testzentrum. Das heißt auch: Viel zu tun für all die, die bei der Abstrichentnahme und allen weiteren Aufgaben im Testzentrum helfen. Über so viel Engagement freut sich Ehrmanntraut: „Einige Ehrenamtliche wollen sich ganz gezielt dieser Aufgabe widmen“, berichtet er. Ein Teil der Helferinnen und Helfer leistet den Dienst komplett ehrenamtlich, andere erhalten eine geringe Aufwandsentschädigung.

Teststationen im Allgäu Lange Wartezeiten vor den Teststationen - Kapazität für Weihnachten und Skifahrer noch unklar

Unter den Kunden des Testzentrums seien mittlerweile auch rund ein Drittel Geimpfte. Sie erhoffen sich durch das negative Testergebnis mehr Sicherheit für sich und vor allem ihr Umfeld. Helfen muss im Testzentrum mitunter auch ein kleiner Teddybär, nämlich immer dann, wenn kleinere Kinder getestet werden. „Manche Menschen, besonders Kinder, haben Angst vor dem Abstrich“, der in aller Regel durch das Einführen eines Wattetupfers in die Nase vorgenommen wird, weiß Ehrmanntraut. Kindern zeige er dann am Beispiel des Teddys, was gleich auf sie warte. Einfühlungsvermögen sei bei der Aufgabe also auf jeden Fall gefragt, berichtet Ehrmanntraut. Schmerzen verursache der Test nicht, erklärt er – eher ein unangenehmes Gefühl. Angst vor einem Besuch im Testzentrum brauche niemand haben, insbesondere nicht, wenn der Teddy bei der Behandlung hilft.