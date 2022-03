Wenn der Zahnarzt zum Pferd kommt

Bei Pferden und Ponys wachsen die Zähne ständig nach. Deshalb müssen sie regelmäßig auf Fehlstellungen kontrolliert und diese korrigiert werden.

14.03.2022 | Stand: 09:04 Uhr

Die Geräusche erinnern an die in einer Zahnarztpraxis. Auch die Instrumente haben Ähnlichkeit mit denen dort. Es gibt einen Mundspiegel, Sonden zum Entfernen von Zahnstein und Mundspülung. Allerdings ist die in einem Eimer, in dem ein Drencher (eine großvolumige Spritze) hängt, und die Geräte sind definitiv zu überdimensioniert für den Mund eines Menschen. Fast unterarmlang ist der Metallstab, auf dem zum Beispiel die Schleifplatte befestigt ist. Das muss so sein, denn auch die Zähne der Patienten, die Dr. Susanne Rustler damit behandelt, sind deutlich größer als die von Menschen. Sie gehören einem Pferd. Genauer gesagt dem Islandpony-Wallach Fijell, der gerade in seinem Stall in Lechbruck seine routinemäßige Zahnbehandlung bekommt.