Zu 100 Jahre EV Füssen: Fans, Freunde und Rivalen

Nach der 100-Jahr-Festgala des EV Füssen werden Erinnerungen geweckt. An unvergessene Spieler und Erfolge. Auch in Sonthofen. Was „Bolly“ Beck dort schaffte.

31.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Dieses Spiel bleibt „ewig und drei Tag“ im Kopf. „Das werde ich nie vergessen“, gerät der heute 84-jährige Elektromeister Bruno Kirsch in Sonthofen ins Schwärmen. Vor ihm liegen auf dem Tisch die Berichte unserer Zeitung über die Gala des EV Füssen und über Dr. Martin „Bolly“ Beck.

Gegen Oberstdorf ohne Chance

In den 1950er bis zu den 1960er Jahren dominierte der EC Oberstdorf den Eishockey-Sport im Oberallgäu. Die Mannschaft des ERC Sonthofen hatte in den Derbys nie eine Chance. „Meist gewannen die Oberstdorfer zweistellig“, erinnert sich Bruno Kirsch. In seiner Jugend und als junger Erwachsener versäumte er kaum ein Spiel „seines“ ERC.

Dann kam „Bolly“ Beck. Spenglercup-Gewinner und siebenfacher Deutsche Meister des EV Füssen. Seine Trainer-Laufbahn startete er in Sonthofen als Spielertrainer. Das erste Lokalderby gegen Oberstdorf: das Stadion voll besetzt. Oberstdorf haushoher Favorit. Aber nicht mit „Bolly“: Erstmals knöpfte Sonthofen den Oberstdorfern einen Punkt ab! „Das 3:3 war eine Sensation“, strahlt Kirsch noch heute, wenn er davon erzählt. Und: „Bolly war der entscheidende Spieler. Von den 60 Minuten war er bestimmt 40 auf dem Eis.“ Bolly Beck sei die Kraft gewesen, die die Sonthofener Mannschaft gebraucht habe.

Drei Jahre trainierte Beck die Oberallgäuer. Vom EV Füssen hatte er die Spieler Ossi Mayrhans, Mögele und Erich Franke nach Sonthofen mit gebracht. Der Erfolg mit der Verstärkung aus Füssen: Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Dann wechselte Trainer Beck zum Augsburger EV und führte ihn in die Bundesliga.

Im Lkw nach Füssen

Die erste Fan-Gruppe des EV Füssen aus Sonthofen bildete sich nach dem Krieg. Einen Bus gab’s nicht. Die Sonthofener fuhren mit dem Lastwagen eines heutigen Reisebus-Unternehmens zu den Spielen nach Füssen. „Auf der Ladefläche stellte man dazu Bierbänke auf“, erinnert sich Bruno Kirsch.

Weitere Füssener im Trikot von Sonthofen

Die Verbindungen zwischen EVF und ERC rissen auch in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit nicht ab. Verteidiger Rudl Hofer beispielsweise trug in den 1980er Jahren das Trikot der Sonthofener. Er gewann mit dem ERC die Oberliga-Meisterschaft. Aber auch das Füssener Trio Norbert Haslach, Ernst Meßthaler und Robert Scharpf spielte eine Saison für Sonthofen. Sie kehrten zurück zum EVF. Später checkten Ernst Meßthaler und Jörg Peters unter Trainer Gerd Wittmann erneut für die Oberallgäuer. „Ein Sponsor des ERC stellte uns Füssenern immer ein Auto für die Fahrten zu Training und Spiel zur Verfügung“, so Meßthaler. Sein schönstes Erlebnis im Trikot des ERC: „Sonthofen stieg in die Zweite Liga auf. Wir beförderten in den Play-Offs mit einem 11:1-Sieg in Sonthofen und einem knappen Sieg in Füssen den EVF zum Abstieg in die Oberliga.“