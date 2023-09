Zum Abschluss der Burgentage ein geheimnisvoller Felsgang

Sonnige Abschlussfeier auf der Burgruine Ehrenberg. Die Organisatoren der Burgentage sind mit der Resonanz auf die 100 Aktionen sehr zufrieden.

Einen sonnigen Abschluss haben die Burgentage der Burgenregion Allgäu-Außerfern auf Burg Ehrenberg in Reutte erlebt (wir berichteten aktuell). Gleichzeitig lud die Burgenwelt Ehrenberg zur offiziellen Eröffnung der Kernburg und des Felsgangs der Burgruine Ehrenberg ein und zudem fand der Tag des Denkmals statt. Der Tag des Denkmals stand dieses Jahr unter dem Motto „denkmal [ er : sie : wir ] leben“. Dieses Motto passt auch bestens zur Ehrenberg: Die Kernburg und der Felsgang waren lange Zeit verschüttet und wurden nun zu neuem Leben erweckt. Auch mit der Burgenregion passt dieses Thema hervorragend. Denn genau das ist geschehen: „Die Burgenregion lebt“, lautet das Fazit der Organisatoren der erfolgreichen Burgentage.

Gezielt für die Einheimischen

Dies war auch das Ziel der 14-tägigen Aktion. „Heimat entdecken – Burgentage erleben“: Die einheimischen „Gäste“ sollten „ihre“ Burgenregion erleben, das war die Idee. Und dies mit sehr großem Erfolg. „Für die erste Veranstaltung über 100 Aktionen, die die Mitgliedskommunen angeboten haben - da ist schon eine Ansage“, sagt Renate Carré, Koordinatorin der Burgenregion Allgäu-Außerfern. Und diese Veranstaltungen wurden auch sehr gut angenommen. Viele Führungen waren vorher schon ausgebucht, sehr beliebt waren die Fachvorträge von Burgenforscher Dr. Joachim Zeune. Im Durchschnitt 50 Teilnehmer pro Vortrag, das Interesse der einheimischen Bevölkerung war groß. Auch die Büchereien haben sich beteiligt, dies wurde sehr geschätzt bei Groß und Klein. Alles in allem – es war ein Erfolg!

Albert Guggemos und sein Burgenmarsch

Auf Ehrenberg am Sonntag wurde auch der „Burgenmarsch der Burgenregion Allgäu-Außerfern“ gespielt von dem Eisenberger Albert Guggemos, der ihn komponiert hat und auf dem Akkordeon mit Begleitung gespielt und gesungen hat. Zuvor folgten Grußworte von Politik, Kultur und Wirtschaft aus beiden Ländern. Die Projektvorstellung und Führung erfolgte durch Geschäftsführer Armin Walch und Burgenforscher Joachim Zeune. Interessant war auch die Schaubaustelle der Bauhütte Ehrenberg zu besuchen. Hier konnte man sehen, wie bei den Ausgrabungen vorgegangen wird. Zum Abschluss gab es ein geselliges Zusammensein auf der Falkenwiese. Mit dabei auch die Landsknechte und Flintenweiber zu Ehrenberg, die das Programm begleiteten und auch Salut schoßen mit Ihren Handrohren und Hakenbüchsen.

Durch Zufall eine Entdeckung auf Ehrenberg gemacht

Präsentiert wurde an diesem Tag auch der Felsgang. "Im März 2020, im Corona-Lockdown, entdeckten wir durch einen Zufall den Felsgang", erinnerte sich Geschäftsfühtrer Walch: "Bei Fundierungsarbeiten für eine Unterfangungsmauer stießen wir auf den komplett verschütteten Felsgang und nach einem Meter auf die ersten, in Fels gemeißelten Stufen." Nach vier Wochen händischer Grabungsarbeiten war der komplette Felsgang frei "und wir konnten uns an einem neuen spektakulären Festungselement erfreuen", sagte Walch. Er erklärte den Besucherinnen und Besuchern auch, dass sie im Innenhof der Kernburg der Burg Ehrenberg stehen und auf eine steinerne Rampe blicken können. "Vor zwei Jahren war dieser Hof noch komplett verfüllt und man konnte sich nicht orientieren. Man wusste nicht, wie dieser Teil der Burg funktionierte und welche Nutzungen hinter den Mauern verborgen waren", führte Walch weiter aus. Das habe sich geändert: "Wir vermuten, dass diese Rampe die Erschließung zum Wohnbereich von Kaiser Maximilian I. war. Torhalle, Innenhof, Rampe, repräsentatives Tor - vieles spricht für diese These. Darunter die alte Küche, umfunktioniert zur Schmiede, Osttrakt, Westtrakt, Südtrakt und jetzt ganz neu , die Ausgrabung und Sanierung des Nordtraktes, des Palas, des mittelalterlichen Wohntraktes." Er dankte insbesondere der Belegschaft der Bauhütte Ehrenberg, ohne die diese Sanierungsarbeiten weder ökonomisch noch fachlich in dieser Dimension möglich wären.