Der Hochvogel-Gipfel droht, zu brechen. Seit 2019 versuchen Wissenschaftler zu klären, wann der Felssturz passieren kann – und haben bereits einige Ergebnisse.

15.09.2022 | Stand: 07:36 Uhr

Vielleicht ist es seine absehbare Vergänglichkeit, die den Hochvogel zum Mythos gemacht hat. Ein dominanter, freistehender Berg mit einer einzigartigen Form. Die aber ist in Auflösung begriffen. Am Gipfel zeugt ein riesiger Felsspalt davon - er ist für Bergsteiger zum Besuchermagnet geworden. Was aber viele nicht ahnen: Im teils überhängenden Gipfelbereich gibt es gleich mehrere Risse, die sich bis tief ins Innere des Hochvogels ziehen.

