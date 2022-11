Bretter an die Füße  und los: Diese Skigebiete im Allgäu öffnen im Dezember

Die ersten Skigebiete im Allgäu sind ab dem Wochenende offen und es folgen weitere im Dezember. Welche Skigebiete als nächstes öffnen.

30.11.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Auf Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startet am kommenden Samstag, 3. Dezember, die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. „Wir werden mit den beiden Hörnle-Schleppliften in Betrieb gehen“, sagt Tobias Linnemann, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.

Zunächst nur an diesem Samstag und Sonntag, ab dem dritten Adventswochenende werden die Lifte dann voraussichtlich auch unter der Woche laufen. „Wir haben oben über 30 Zentimeter Naturschnee“, berichtet Linnemann. Schneekanonen seien noch nicht gelaufen.

Geöffnete Skigebiete im Dezember: Ein Blick in die Nachbarschaft

Bereits am Freitag, 2. Dezember, geht es auf der Zugspitze los. „Wegen der geringen Schneelage kann im Naturschneegebiet aber nur ein Lift – der Sonnenkar-Sessellift – sowie eine Piste geöffnet werden“, teilt die Bayerische Zugspitzbahn mit. In Deutschlands höchstgelegenen Skigebit gibt es keine Beschneiungsanlagen.

Aufgrund der geringen Kapazität stehe vorerst täglich nur ein streng limitiertes Kontingent an Skipässen zur Verfügung, so die Bahn-Gesellschaft. Ebenfalls diesen Freitag beginnen die Bergbahnen am Arlberg, beispielsweise in Warth und St. Anton, die Wintersaison.

Fellhorn, Söllereck und Oberjoch: Ab dritten Adventswochenende weitere Skigebiete offen

Ab Samstag, 9. Dezember, sollen Skifahrer dann auch im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand und an der Hörnerbahn bei Bolsterlang sowie in Ofterschwang/Gunzesried die ersten Schwünge ziehen können. Die großen Wintersportgebiete im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal starten erst am 16. Dezember, so beispielsweise am Nebelhorn.

Andere Bergbahnen und Lifte im Ober- und Ostallgäu sind zwar startbereit, aber es hat bisher unten kaum und oben zu wenig geschneit. Auch für den Betrieb der Beschneiungsanlagen gab es bisher in diesem Spätherbst nur in wenigen Nächten genügend Minus-Grade.

Wieder eine Ski-Saison ohne Corona: Wie kann Energie gespart werden?

Die kommende Skisaison sei nach drei Jahren die erste ohne jegliche Corona-Einschränkungen, sagt Erik Siemen, bei der Allgäu-GmbH für den Wintersport-Tourismus zuständig. Hingegen sei das Thema Energiesparen in den Vordergrund getreten.

Nach den Worten von Jörn Homburg von den Oberstdorf/Kleinwalsertaler (OK)-Bergbahnen sollen diverse Möglichkeiten zum Einsparen von Energie ausgenutzt werden. Dazu zählt beispielsweise, dass Sitzheizungen in Sesselliften nicht eingeschaltet werden. Auch beim maschinellen Präparieren der Pisten und beim Beschneien versuche man, Energie zu sparen. Unter der Woche und bei wenig Betrieb könnten die Anlagen unter Umständen etwas langsamer laufen.

Auch wenn Energie gespart wird, haben sich die Preise fürs Skifahren erhöht - auch im Allgäu. Welches Skigebiet am günstigsten ist und welches am teuersten, lässt sich nicht so einfach sagen. Einen Vergleich haben wir dennoch aufgestellt - mit einem eigenen Richtwert.

Nachtskifahren, beheizter Sessellift, oder niedrigere Geschwindigkeit: Individuelle Spar-Konzepte

Homburg verspricht aber, dass das Angebot für die Gäste nicht beeinträchtigt werde. Und wie sieht es mit dem in einigen Gebieten angebotenen Nacht-Skifahren im kommenden Winter aus, bei dem zusätzlich Strom für das Flutlicht verbraucht wird?

An der Alpsitze in Nesselwang gibt es leichte und mittelschwere Abfahrten. Mehrere Liftanlagen machen knapp zehn Kilometer Piste zugänglich. Außerdem kann man in dem Ostallgäuer Ort auch bei Flutlicht Nachtskifahren. Ein Funpark rundet das Angebot ab. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Laut Siemen haben die Bergbahn-Betreiber „individuelle Modelle“ fürs Energiesparen entwickelt, ganz verzichten werde man auf ein Pistenangebot auch nach Sonnenuntergang im Allgäu aber wohl nicht. Zu den Einschränkungen könne beispielsweise eine um eine Stunde verkürzte Betriebszeit zählen.

Skigebiete im Allgäu offen mit nur wenig Schnee: Kritik an Beschneiung

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat an die Skigebietsbetreiber appelliert, auf den Einsatz von Schneekanonen in diesem Winter zu verzichten. Für die Zukunft fordert der BN die Bayerische Staatsregierung auf, keine weiteren Genehmigungen für deren Betrieb zu erteilen.

Diesbezüglich sollte sich die Staatsregierung zudem mit Österreich und der Schweiz abstimmen, um eine Lösung für den angrenzenden Alpenraum zu erzielen. Hintergrund sei vor allem die derzeitige Energiekrise, „aber auch die schlechte Natur- und Umweltbilanz von Beschneiungsanlagen generell“, heißt es vom BN.

Schneelage und Wetterprognose: So sieht die Vorhersage fürs Allgäu im Dezember aus

Derzeit liegt in den Allgäuer Alpen in den Hochlagen bereits bis zu über ein Meter Schnee, mehr als in anderen Teilen der bayerischen Alpen. Unterhalb von etwa 1200 bis 1300 Metern ist es aber auch zwischen Bodensee und Königsschlössern noch weitgehend grün. Wie das Wetter im Allgäu in den nächsten sieben Tagen wird, lesen Sie hier.

„Bewölktes und mit Nordostwind bis Samstag zunehmend kühles Wetter“, prognostiziert Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug für die nächsten Tage. „Der lästige Ostwind ist am Donnerstag im Flachland am stärksten“, sagt er. Zum Wochenende sei dann auch am Bodensee mit dem ersten Frost zu rechnen, es bleibe aber trocken. In den Bergen sehe es dann vor allem am Samstag und Sonntag gut aus – mit sonnigen Abschnitten in den Hochlagen. Zum dritten Adventswochenende prognostiziert der Wetterdienstleister Wetteronline dann Schneefälle bis in die Täler und Schug rechnet ebenfalls mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss und Schnee.

Meinungsforscher zum Urlauberverhalten: Trotz Krise in den Winterurlaub

Wie sind die Erwartungen der Wintersport- und Tourismusbranche für die beginnende Saison? Das hat das Meinungsforschungsinstitut Manova im Auftrag des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) untersucht. Demnach haben 46 Prozent der potenziellen Wintersportler ihren Urlaub bereits geplant – das seien mehr als zur selben Zeit im Vor-Corona-Jahr 2019. Eine andere Erfahrung hat ein Hotel in Füssen gemacht - und drastische Maßnahmen eingeläutet.

Die Hälfte der Wintersportler wolle im Urlaub aber sparen: „Kürzer, näher und Sparen bei Nebenausgaben“ seien primäre Gästestrategien. „Insgesamt überwiegt die positive Stimmung, 50 Prozent der Befragten behalten die Anzahl ihrer Skitage bei, 30 Prozent wollen sie sogar erhöhen“, heißt es in der Manova-Studie.