Allgäuer Minister Klaus Holetschek ist Markus Söders Allzweckwaffe

Seit der Corona-Zeit ist Klaus Holetschek in der Landes- und Bundespolitik omnipräsent. Jetzt könnte der Allgäuer in der CSU noch weiter aufsteigen.

13.03.2023 | Stand: 07:07 Uhr

In der Politik als "Allzweckwaffe“ gehandelt zu werden, ist eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits können sich Betroffene als Multitalent geehrt fühlen. Andererseits können sie nicht wissen, welche Aufgabe ihnen als Nächstes blüht. Die aktuell am höchsten gehandelte schwäbische Allzweckwaffe in Landtags-CSU und Staatsregierung ist der Allgäuer Klaus Holetschek. Als bayerischer Gesundheitsminister ist er seit der Corona-Zeit in der Landes- wie in der Bundespolitik omnipräsent.

