Wetterdienst sagt, wann es im Allgäu ab heute blitzt und donnert

Das Wetter im Allgäu schlägt um. Nach Glut-Hitze und Tropennächten werden ab heute schwere Gewitter erwartet. Der Wetterdienst gibt eine Prognose ab.

20.06.2021 | Stand: 11:42 Uhr

Egal ob an der Iller, an den Allgäuer Badeseen oder einfach nur im Biergarten: Die Menschen im Allgäu haben die erste Hitzewelle des Jahres am Freitag und Samstag im Freien verbracht. Bei Temperaturen über 30 Grad hatte vor dem Fußballschauen der ein oder andere eine Abkühlung nötig. Vor allem, weil Dampf und Hitze sich auch in der Nacht nicht wirklich verzogen haben - das Allgäu hat eine Tropennacht hinter sich.

Von Westen her und am Alpenrand zogen aber bereits am späten Samstagnachmittag und am Abend Wolken auf. Im Unterallgäu und in Memmingen regnete es bereits am frühen Sonntagmorgen bei weiterhin schwül-warmen Temperaturen.

Doch laut Deutschem Wetterdienst soll das nur ein Vorgeschmack sein. Denn am späteren Sonntag kann es in der richtig krachen, der DWD hat eine Unwetter-Warnung vor schweren Gewittern für alle Landkreise und Städte in der Region herausgegeben.

Für den heutigen Sonntag warnt der DWD für:

Ostallgäu : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Kaufbeuren : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Oberallgäu : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Kempten : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Landkreis Lindau : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Memmingen : Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr

: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr Unterallgäu: Warnung vor schwerem Gewitter ab Sonntag, 16 Uhr, bis vorerst Montag, 3 Uhr + zusätzlich gibt es hier eine Warnung vor einem starken Gewitter bereits von 10 bis 11 Uhr vormittags.

Ab dem späteren Nachmittag sollen zunächst im Südwesten Deutschlands verbreitet schwere Gewitter aufkommen. Im Laufe des Abends und eingangs der Nacht verlagert sich der Gewitterschwerpunkt laut DWD nach Nordosten. Die Gewitter können mit schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen (95 bis 115 Stundenkilometer), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde und Hagel mit Korngrößen zwischen zwei und fünf Zentimetern einhergehen.

Bei sehr starken Gewitterzellen sind Orkanböen (über 120 Stundenkilometer) möglich. Sogar vereinzelte Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Und das sind die Wetter-Aussichten im Allgäu für die kommende Woche

Lesen Sie auch

Wetter Deutscher Wetterdienst erwartet schwere Gewitter und Hagel

Der Gewitter-Auftakt im Allgäu läutet vorerst das Ende der sonnig-heißen Tage ein. Auch am Montag ist das Regen- und Gewitter-Risiko hoch, es ist bewölkt, bleibt aber zunächst noch schwül-warm bei Temperaturen über 25 Grad.

In der Folge verschlechtern sich die Aussichten zur Wochenmitte. Am Mittwoch und Donnerstag könnte das Thermometer unter die 20-Grad-Marke fallen. Die Kaltfront von "Tief Ulfert" verdrängt die Hitze. Auch wenn die größte Unwettergefahr gebannt ist, dürfte es weiter Schauer und Gewitter im Allgäu geben.

Mehr zum Wetter im Allgäu mit Unwetterwarnungen und UV-Index lesen Sie in unserem Allgäu Wetter-Special.