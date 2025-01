Das Allgäu startet mit zahlreichen Glätteunfällen ins neue Jahr

Ob das dieses Neujahrsglück war, das sich alle gegenseitig wünschen? Am Donnerstag hat ein heftiger Wintereinbruch im Allgäu zu zahlreichen Unfällen im Allgäu geführt, die glücklicherweise alle glimpflich ausgingen. Wir haben die Verkehrslage für Sie zusammengefasst:

Autofahrerin gerät auf verschneiter Fahrbahn in Rettenberg ins Rutschen

Im Gemeindegebiet Rettenberg war eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der Straße zwischen Wolfis und Freidorf unterwegs. Gegen 22 Uhr kam sie der Polizei zufolge mit ihrem Wagen wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Rutschen. Anschließend fuhr sie frontal gegen einen Rohrpfosten eines Verkehrsspiegels. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 4000 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Schneetreiben führt zu Verkehrsunfall in Biessenhofen

Am Donnerstagabend kam es dann auf der Kreisstraße OAL 4 auf Höhe der Einfahrt nach Hausen bei Biessenhofen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr von Bernbach kommend in Fahrtrichtung Biessenhofen, als er auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen und einen Zaun touchierte. Auch in diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer trotz winterlicher Straßenverhältnisse wohl zu schnell war. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand allerdings ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Am Fahrzeug des 24-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

Mitten im Winter mit Sommerreifen unterwegs

Am Donnerstagabend ereignete sich an der Auffahrt zur A 96, an der Anschlussstelle Buchloe Ost, in Fahrtrichtung München ein weiterer Unfall. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr von Buchloe kommend auf die Autobahnauffahrt. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Polizei zufolge war die Fahrerin noch mit Sommerreifen unterwegs. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 4.000 Euro. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

Schnee sorgt für Unfälle in Stiefenhofen - Auto kracht gegen Kapelle

Aufgrund der starken Schneefälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Lindenberg zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In einem Fall musste die Weiterfahrt eines 59-Jährigen unterbunden werden, da dieser mit Sommerreifen unterwegs war. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Ebenfalls angezeigt wurde ein 25-Jähriger, der in Stiefenhofen bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren hatte und gegen die Siechenkapelle im Ortsteil Wolfsried gekracht war. Das Auto war anschließend Schrott, doch die Kapelle blieb, laut Polizeibericht, wie durch göttliche Fügung, beinahe unbeschädigt.

Unfälle wegen Schneeglätte auf den Autobahnen A7 und A96

Am Donnerstagabend ereigneten sich mehrere Unfälle im Zusammenhang mit dem einsetzenden Schneefall und den damit einhergehenden winterlichen Straßenverhältnissen. Ein 24-jähriger Mann kam auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Berkheim und dem Autobahnkreuz Memmingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Schutzplanke.

Auf der A 96 in Bereich der Anschlussstelle Buchloe-Ost kam eine 24-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. In dem Fall stellten die Beamten fest, dass die junge Frau noch mit Sommerreifen unterwegs war. Beide Unfallverursacher blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Fahranfänger rutscht in Memmingen gegen Laterne

Am Donnerstag, den 02. Januar, gegen 20:55 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer Bismarckstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Hopfenstraße abbiegen. Weil auch er laut Polizei bei Schneeglätte nicht auf sein Tempo achtete, geriet er mit seinem Auto i n s Rutschen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der entstandene Schaden wird von der Polizei derzeit auf etwa 3.100 Euro geschätzt.

Trotz des Chaos auf den Straßen hat der Winter im Allgäu auch seine schönen Seiten.