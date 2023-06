Die schönsten Geschichten der Woche: Das sind die Good News aus dem Allgäu

Bewegende Geschichten aus Halblech und Bad Hindelang, ein Eiscafé, das zur Pizzeria wird und der Beginn der Erdbeersaison: Die guten Nachrichten aus dem Allgäu.

03.06.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Gutes Wetter - gute Nachrichten. Das Ikarus-Festival lief mehr als erfolgreich ab, die Zeit zum Erdbeerenpflücken ist gekommen und ein Eiscafé in Buchloe erweitert sein Geschäft.

Unsere Redaktion hat wie immer sechs gute Nachrichten der vergangenen Woche herausgesucht, die für gute Laune sorgen.

Das Eiscafé Venezia in Buchloe baut aus

Das Ikarus-Festival bricht alle Rekorde

Allgäuer Zeitung verändert das Leben von Anni Gößling aus Halblech

Die Erdbeersaison im Allgäu

Hindelanger Hornbahn wird 75 Jahre alt

115 neue Wohnungen in Kempten-Halde

Das Eiscafé Venezia in Buchloe baut aus

Das Eiscafé Venezia in der Buchloer Bahnhofstraße könnte schon bald um einen Speiseraum – eine sogenannte Osteria – und eine Pizzeria reicher sein. Bislang ist das Venezia rund acht Monate im Jahr geöffnet. Durch den Ausbau kann das Geschäft ganzjährig öffnen und auf diese Weise verhindern, dass Personal verloren geht. Ein italienischer Innenarchitekt soll die Gestaltung der Gasträume übernehmen.

Das Eiscafé Venezia in Buchloe will ausbauen und das Geschäft um eine Osteria und eine Pizzeria erweitern. Aktuell gibt es hauptsächlich Eis. Bild: Matthias Kleber

Das Ikarus-Festival bricht alle Rekorde

Die siebte Auflage des Ikarus-Festivals 2023 hat mehr Menschen denn je angelockt. Der Veranstalter hat eine Besucherzahl von 91.000 Menschen vermeldet. Damit hat das Techno-Event einen neuen Besucherrekord aufgestellt und ist größer als andere prominente Festivals in Süddeutschland. Es kamen sogar mehr Besucherinnen und Besucher als vergangenes Jahr etwa bei "Rock im Park" in Nürnberg.

Brechend voll war es auf dem Ikarus-Festival 2023 am Flughafen Memmingen. Bild: Julia Geppert

Allgäuer Zeitung verändert das Leben von Anni Gößling aus Halblech

Anni Gößling ist von Geburt an schwerhörig und erfährt im Jahr 1949 bei einem Urlaub in Buching über die Allgäuer Zeitung von der neuen Methode, Trommelfelle einzusetzen. Im darauffolgenden Jahr hörte sie zum ersten Mal die Vögel zwitschern. 20 Jahre später, als sie wieder einen Urlaub in Buching verbringt, wird ihr Ehemann durch eine Stellenanzeige in der AZ auf die Klinik in Buching aufmerksam - und bekommt die Stelle. Heute ist sie 88 Jahre alt. Ihre ganze Geschichte lesen Sie hier.

Anni Gößling ist 88 Jahre alt und lebt in Buching. Die Allgäuer Zeitung veränderte zwei Mal ihr Leben. Bild: Tanja Leiterer

Die Erdbeersaison im Allgäu hat begonnen

Erdbeeren frisch vom Feld: ein Traum. Im Allgäu hat die Erdbeersaison begonnen. Ab Ende Mai kann man auf vielen Erdbeerfeldern in der Region seine Erdbeeren für leckere Marmelade oder Erdbeerkuchen selber pflücken. Unsere Redaktion hat eine Übersicht über die Erdbeerfelder in der Region zusammengestellt. Bevor Sie sich jedoch auf den Weg zum Erdbeeren pflücken machen, informieren Sie sich bitte vorab, ob es bereits - oder - noch Erdbeeren auf dem jeweiligen Feld gibt.

Im Allgäu kann man auf zahlreichen Feldern seine Erdbeeren selber pflücken. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Hindelanger Hornbahn wird 75 Jahre alt

Die Hornbahn in Bad Hindelang feiert Geburtstag. Sie ist nun 75 Jahre alt. Marianne Abler ist an der Bergstation der Hornbahn groß geworden. Als kleines Mädchen saß sie neben einem Postkartenständer und verkaufte die Ansichtskarten. Später half sie ihren Eltern im Betrieb – 1977 übernahm sie mit ihrem Mann Franz die Gaststätte oben an der Bahn auf über 1300 Meter Höhe. Bis 1995 war das Paar dort, viele Jahre mit den beiden Kindern, erst dann ging es hinab ins Tal, nach Bad Oberdorf. Weiteres zur Geschichte der Hornbahn lesen Sie hier.

Die Hornbahn in Bad Hindelang war ihr Leben: Marianne und Franz Abler erinnern sich an viele Jahre auf dem Berg. Bild: Franz Scholl/Heimatdienst Hindelang, Max Keck (Archivlbild)

115 neue Wohnungen in Kempten-Halde

115 Wohnungen plant die Firma Rhomberg Bau auf der Halde in Kempten. Im künftigen Ostrachweg 12 ist der Hang bereits abgegraben und mit Beton gesichert. Zahlreiche Handwerker arbeiten auf der Baustelle, in Kürze soll ein zweiter Kran aufgestellt werden. Von der Straße aus wird es künftig ebenerdig auf das Parkdeck mit 29 Stellplätzen gehen. Darüber werden in massiver (Beton-)Bauweise auf sechs Etagen insgesamt 1830 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. 21 Wohnungen mit zwei bis 4,5 Zimmern, alle mit Balkon oder Dachterrasse, sagt Rhomberg-Projektleiter Philipp Ludwig. Lesen Sie hier, was genau geplant ist.