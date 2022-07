Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese schönen Geschichten bewegen die Menschen im Allgäu

Freiwillige Müllsammler, kleine Weißstörche und Spenden für den guten Zweck beim Benefizturnier in Kaufbeuren: Die guten Nachrichten der Woche.

08.07.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Krieg, Corona, Unwetter - die Nachrichtenlandschaft wird von negativen Neuigkeiten dominiert. Zumindest scheinbar. Dabei fällt es manchmal schwer, auch die positiven Ereignisse im Blick zu behalten. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good-News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Es gibt auch gute Nachrichten im Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: Noch bis Sonntag finden die vierten Allgäuer Alpen CleanUP Days statt. Dabei sammeln Freiwillige im ganzen Allgäu auf verschiedenen Routen Müll ein und geben ihn an verschiedenen Sammelstellen ab. Im letzten Jahr kam so etwa eine Tonne Müll zusammen. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Freiwillige für die Aktion gemeldet. Alle Informationen zum Ablauf und zur Teilnahme.

2022 finden zum vierten Mal die Allgäuer Clean Up Days statt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Buchloe: In Buchloe gibt es seit kurzem eine neue Kinderfeuerwehr. 28 Mädchen und Jungen zwischen sieben und elf Jahren haben sich dafür bereits angemeldet. Die Feuerwehr Buchloe will die Kinder so an das Ehrenamt bei der Feuerwehr heranfürhen.

Memmingen: In Memmingen ziehen gerade drei Weißstorchpaare sieben junge Störche groß. Auf dem Kamin des „Fuggerbau-Gebäudes“ am Schweizerberg üben drei Jungstörche gerade Flügelschläge und auch auf dem Kamin des „Woolworth-Gebäudes“ wird fleißig geübt. Experten gehen davon aus, dass die Tiere bald flügge werden. Doch es gibt auch noch jüngeren Nachwuchs in Memmingen.

Stolz trohnen die drei Jungstörche auf dem Fuggerbau in Memmingen über die Altstadt. Sie werden wohl bald flügge. Bild: Georg Frehner

Allgäu: An vielen Allgäuer Gymnasien wurden in dieser Woche die Abiturienten des Jahres 2022 verabschiedet. Einige von ihnen konnten sich über besonders gute Ergebnisse freuen. In Immenstadt schlossen gleich Schülerinnen mit der Note 1,0 ab und wurden bei der Verabschiedung mit vier weiteren Mitschülerinnen geehrt. Auch in Sonthofen wurden die Abiturienten feierlich verabschiedet.

Ehrung der Abiturbesten beim Gymnasium Immenstadt: (vorn von links) Schulleiter Michael Renner, Lucia Schenk, Veronika Böck; (hinten von links) die Lehrer Jörg Pirkl und Manfred Spingler, Lisa Marie Susic, Rebecca Beer, Marielle Marr, Sarah Vögel, Bürgermeister Nico Sentner, Maja Anselment, Vize-Landrat Thomas Landrat Eigstler und stellvertretender Bürgermeister Markus Geißler. Foto: Dr. Johannes Goldfuß Bild: STEFANIE GOLDFUSS

Füssen: Durch eine Spende des Fördervereins erhält das Füssener Krankenhaus ein sogenanntes Spiroergomete, mit dem die Ursachen von Atemnot untersucht werden. So soll vor allem Patienten, die mit Langzeitfolgen einer Corona-Infektion zu kämpfen haben geholfen werden. Es kann aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden und ist daher eine große Bereicherung für das Krankenhaus.

Kaufbeuren: Beim Inlinehockey Benefizturnier "Hockey for Hope" sind nach Schätzungen der Veranstalter Spende in Höhe von über 4.000 Euro für bedürftige Kinder und Jugendliche gesammelt worden. Bei dem Turnier in der Kaufbeurer Erdgas Schwaben Arena gab es sowohl prominente Teilnehmer als auch einen neuen Sieger. Die Medaillen für die Sieger wurden von Kindern aus dem Kinderheimes Biberburg in Pforzen gebastelt und überreicht.

Strahlend übergaben die Künstler ihre selbst gebastelten Medaillen an die Teilnehmer des Benefizturniers (von links): Dominik Haimerl von Schwarzwaldau (HC Badgers München), Alex Uhrle (Vorsitzender Hockey for Hope) sowie Ronja und Rebecca vom Kinderheim Biberburg.

