Realitätsnahe Rettungsaktion in Gunzesried mit 180 Freiwilligen

Fünf Bergwachten bilden am Samstag 15 Rettungstrupps, um 180 Freiwillige aus der Ossi-Reichert-Bahn zu befreien. Es ist die bislang größte Übung dieser Art.

12.04.2023 | Stand: 16:10 Uhr

180 Freiwillige rettet die Bergwacht am Samstag, 15. April, bei einer Großübung aus etwa 30 Kabinen der Ossi-Reichert-Bahn in Gunzesried. Bisher wurde ein solches Szenario größtenteils theoretisch durchgespielt und im Kleinen an drei bis vier Kabinen geprobt. "Das Rausholen ist das kleinere Problem", sagt Markus Zacher, Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht in Sonthofen. Schwieriger sei die weitere Logistik: Wie viele Menschen sind aktuell in der Bahn? Muss jemand aus medizinischen Gründen zuerst gerettet werden? Unter annähernd realistischen Bedingungen soll daher geübt werden.

Bei Gunzesried: Wie läuft die Großübung der Bergwacht an der Ossi-Reichert-Bahn ab?

Der Treffpunkt ist an der Talstation der Bergbahn, die Aktion soll etwa von 8.30 bis 12.30 Uhr dauern. "In der Früh gibt es eine kurze Ansprache an alle", sagt Zacher. Jeweils sechs der 180 Personen werden auf die Kabinen verteilt, damit die Bergseite der Bahn gut gefüllt ist. Gearbeitet wird dann anhand von Bergeplänen, die das genaue Vorgehen der Rettung festlegen. So sind auch die Bereitschaft der Nachbar-Bergwachten Kempten, Balderschwang, Oberstdorf, Hindelang und Sonthofen bei der Aktion dabei. Die Bergwacht Immenstadt ist an dem Tag verhindert. Nachdem die Bahn stillgelegt wurde, werden sich 60 Ehrenamtliche in Dreier-Teams an die Rettung machen.

Ein Trupp ist dabei stets für die Kabinen zwischen zwei Stützen der Bahn zuständig, das seien etwa drei bis vier Gondeln. Mit einer Leiter klettert eine Person aus dem Team an der Stütze der Bahn zum Tragseil hinauf. Dort befestigt, fährt die Retterin oder der Retter zur ersten Kabine. "Man kann sich das vorstellen wie Flying Fox", sagt Zacher. Dort steigt die Person in die Gondel ein und stattet die sechs Personen in Inneren mit Rettungsgurten aus. Anschließend werden diese über Seile mithilfe eines Abseilgeräts abgelassen. "Man ist in einem Seil eingehängt, das auch mit dem Tragseil verbunden ist", sagt Zacher. Die zweite und dritte Person des Rettungsteams sind für die Sicherung und das in Empfang nehmen zuständig. Unten angekommen werde man entweder direkt oder von Sammelplätzen aus mit Fahrzeugen zur Talstation zurückgebracht.

Die technische Bergung ist nicht das Problem

Das Herunterkommen aus der Kabine sei am Samstag nicht die Herausforderung. Selbst Hund oder Rollstuhl stelle für die Bergwacht keine Schwierigkeit dar. Vielmehr sei die Logistik bei der Größe dieser Übung schwierig. Beispielsweise könnten sich Menschen nach der Rettung in einem Gelände befinden, zu dem die Bergwacht nicht fahren kann. "Wir wollen das einfach mal ausprobieren, schauen wie es funktioniert, ob an alles gedacht ist", sagt Zacher. An der Ossi-Reichert-Bahn gab es bisher noch nie einen Ernstfall. An der Hörnerbahn bei Bolsterlang sei es vor einigen Jahren einmal dazu gekommen, sagt Zacher.

Von den Freiwilligen gab es großes Interesse für die Aktion

Zunächst habe die Bergwacht Skiclubs und Vereine, die auch mit der Bahn zu tun haben, angeschrieben. Die Rückmeldungen für die Großübung war jedoch überschaubar. Erst daraufhin rief die Rettung über die Homepage und soziale Medien zur Übung auf. "Es ist sehr großes Interesse da", sagt Zacher. Sowohl für die Bergwacht als auch für die Freiwilligen werde es ein völlig neues Geschehen sein. Mitzubringen sei vonseiten der Freiwilligen lediglich gutes Sitzfleisch, ein Getränk und auch warme Kleidung.

