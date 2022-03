So lange trocken war es im Allgäu schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Behördenchef spricht von einer ernsten Lage. Droht im Sommer ein Wasser-Engpass?

16.03.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Die lang anhaltende Trockenheit wirkt sich zunehmend auf die Grundwasserstände und damit auf die natürlichen Wasser-Reserven aus. Beispiel südliches Oberallgäu: Dort wurde, genauso wie im südlichen Ostallgäu, gestern der 18. Tag in Folge ohne Niederschlag gemeldet. So etwas hat es in dieser Jahreszeit seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Die Folge: Überall in der Region fallen die Grundwasserstände.