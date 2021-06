Vor fünf Jahren fingen Landwirte im Allgäu an, die nordamerikanische Energiepflanze anzubauen. Diese gilt als Alternative zum Mais. Welches Fazit sie ziehen.

14.06.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Landwirt Carl Munding lässt den Blick über seinen Acker in der Unterallgäuer Gemeinde Pless schweifen. Etwa eineinhalb Meter hoch sind die „Silphie“-Pflanzen gerade, in wenigen Wochen werden sie auffallend gelb blühen. Munding hat die Energiepflanze dort vor fünf Jahren erstmals gesät. Als einer von acht Landwirten im Allgäu nahm er an einem Projekt teil, das von öffentlichen Stellen gefördert wurde.