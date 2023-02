Diese sieben Geschichten haben das Allgäu diese Woche bewegt

Ein Bild der Feuerwehr Kaufbeuren geht viral, ein Global Player aus Memmingen wird 444 und eine totgeglaubte Kuh taucht wieder auf: Das sind unsere Good News.

18.02.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Diese Woche hatten die Allgäuer gefühlt nur eines im Kopf: Fasching. Sowohl beim Gaudiwurm in Fischen als auch bei der Burongaudi in Kaufbeuren regierten die Narren. Aber es gab diese Woche noch mehr schöne Momente. Das sind unsere Good News aus dem Allgäu.

Superbowl-Foto der Feuerwehr Kaufbeuren erreicht Millionen

Vergangenes Wochenende war es das Ereignis für Sportfans weltweit und im Allgäu: Der Superbowl 2023. Beim Football-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles fieberte auch die Feuerwehr Kaufbeuren mit - und landete aus Versehen einen Fernsehauftritt.

Der Fernsehsender Pro7 blendete während der eigenen Spielübertragung zahlreiche vorfreudige Beiträge aus den Sozialen Medien ein. Mit dabei: Ein Foto der Kaufbeurer Feuerwehrler. Die Männer und Frauen stellten eine Football-Spielszene in Arbeitsuniform nach.

Global Player Pfeifer aus Memmingen besteht seit 444 Jahren

In sieben der zehn höchsten Gebäuden der Welt hängen die Aufzüge an ihren Spezialdrahtseilen. Das chinesische Nationalstadion "Vogelnest" in Peking, das SoFi Football-Stadion in Kalifornien und das Olympiastadion in München bestehen aus ihren Dächern beziehungsweise Fassaden.

Die Rede ist vom Memminger Weltmarktführer Pfeifer. Das Familienunternehmen feiert dieser Tage sein 444-jähriges Bestehen. Dass es soweit gekommen ist, sei aber nicht selbstverständlich, wie Geschäftsführer Gerhard Pfeifer im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Gerhard Pfeifer, Inhaber der Pfeifer Seil- und Hebetechnik in Memmingen Bild: Andreas Mader

Totgeglaubtes Rind kehrt zu Bauernhof in Boos zurück

Etwa zwei Wochen nachdem in Boos (Landkreis Unterallgäu) der Stall eines Bauernhofs abgebrannt ist, ist wider Erwarten ein totgeglaubtes Jungrind wieder aufgetaucht.

„Es ist auf einmal aus dem Wald gekommen – direkt hinter einer unserer Hallen. Das war ein schöner Moment“, sagt Landwirtin Sonja Pröbstl.

"Deutschlands beliebteste Eislauffläche" befindet sich in Marktoberdorf

Freie Bahn in Marktoberdorf: Das Verbraucherportal Testberichte.de kürte die Ostallgäuer Eisfläche aus über 150 Kunsteisbahnen zur „Beliebtesten Eislauffläche Deutschlands“.

Die Plattform verglich für ihre Auszeichnung die Google-Bewertungen und Rezensionen der verschiedenen Anlagen. Was die Eisfläche so besonders macht? Unsere Autorin war vor Ort.

Für die Frage, was sie am Eisplatz besonders gut finden, halten diese Buben kurz an der Bande. Bild: Theresa Osterried

Erkrankter Yannik Burghart besucht emotionales ESVK-Spiel

Siege des ESVK sind schön für das heimische Publikum – der Sieg am Freitag gegen Landshut dürfte sogar noch schöner gewesen sein. Das liegt am ersten öffentlichen Auftritt des 20-jährigen Stürmer Yannik Burghart seit Bekanntwerden einer schweren Erkrankung.

Trainer Marko Reiter hatte schon vor dem Wochenende erste positive Signale gesendet und gesagt, man müsse sich hoffentlich keine Sorgen mehr um den Angreifer machen.

Yannik Burghart ist Angreifer beim ESVK. Bild: Benjamin Lahr

13-Jährige auf Medaillenjagd beim TSV Marktoberdorf

Einen Zugewinn hat der TSV Marktoberdorf mit der 13-jährigen Elizaveta Demidik gemacht. Die Russin schlägt sich außerordentlich gut in den bisherigen Wettkämpfen.