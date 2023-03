Sechs Geschichten bewegen das Allgäu in dieser Woche

Eine Seniorin aus Kaufbeuren wird zur Internet-Berühmtheit, ein Spielzeugladen feiert Jubiläum, Paare haben "einfach geheiratet". Unsere Good News der Woche.

24.03.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Diese Woche hatte es in sich und brachte zahlreiche schlechte Nachrichten in das Allgäu: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kaufhauses Galeria in Kempten streikten. Dass die Institutionen vor dem Aus steht, ist nach wie vor ein Thema in der Region. In der Schweiz legte der Weltklimarat seinen Abschlussbericht vor und verschärfte die Warnungen noch einmal. Im Bankensektor herrschten Turbulenzen und sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank haben den Leitzins erhöht.

Es gibt sie aber, die "Good News". In dieser Woche verfolgten nicht nur Menschen aus dem Allgäu, wie die Geschichte von der Seniorin aus Kaufbeuren weitergegangen ist, auch der neue Dorfladen am Hopfensee oder die Wiedereröffnung des Klostermuseums Ottobeuren beschäftigten die Region.

Das sind die Good News der Woche (20.3. - 24.3.) aus dem Allgäu.

Martha Goth zieht vom Heim zurück in eigene Wohnung in Kaufbeuren - und wird zur Internet-Berühmtheit

Spielzeugladen "Rappelkiste" aus Kaufbeuren: Ein Zwerg behauptet sich gegen Online-Riesen

"Einfach heiraten" in Memmingen

Neuer Dorfladen in Hopfen am See

Touchscreens, LED-Bildschirme und Hörstationen in Ottobeuren: Klostermuseum wiedereröffnet

Eissaison auch in Kempten eröffnet, neue Sorten, (manch) alter Preis

Kaufbeuren 1: Nach einem Oberschenkelbruch konnte die 102-Jährige Martha Goth nicht mehr in ihrem Reihenhaus leben und musste in ein Seniorenheim ziehen. Wohl gefühlt hatte sich die ältere Dame dort schon, es habe sich "fast wie Urlaub" angefühlt. Jetzt freue sie sich, wieder in einer eigenen Wohnung zu leben. Der Rückzug in die Selbständigkeit sorgte bundesweit für Aufsehen, nachdem die Allgäuer Zeitung darüber berichtet hatte. Anfragen von überregionalen Zeitungen, TV und Radio lehnte sie erst einmal ab. Bei unserer Reporterin hat die Seniorin jetzt allerdings eine Ausnahme gemacht und mit ihr gesprochen.

Martha Goth lebt wieder in einer eigenen Wohnung in Kaufbeuren - und ist jetzt eine Internet-Berühmtheit. Bild: Mathias Wild

Kaufbeuren 2: Aus Kaufbeuren kommt in dieser Woche noch eine zweite positive Nachricht: Dort verkauft Birgit Fischer-Höbel seit dreißig Jahren Spielsachen in ihrem Laden "Rappelkiste". Sie erzählt: "Wir haben Kundinnen, die damals für ihre Kinder eingekauft haben und jetzt für ihre Enkelkinder kommen." Sie und ihr Team haben es geschafft, während der Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit zu geraten. Zur Belohnung - und zur Freude der kleinen und großen Kundinnen und Kunden - feiern sie in der "Rappelkiste" jetzt Jubiläum.

Seit 30 Jahren lädt Birgit Fischer-Höbel große und kleine Menschen in ihren Spielzeugladen "Rappelkiste" in Kaufbeuren ein. Bild: Mathias Wild

Memmingen: Ohne oder mit Anmeldung konnten Paare sich am Aktionstag "Einfach heiraten" der Evangelischen Kirche trauen lassen. Im Allgäu konnten Heiratswillige am Donnerstag in der Memminger Kinderlehrkirche vor den Traualtar treten. Der Hintergrund der Aktion: Nach den ganzen Regeln während der Pandemie, wollte die Kirche ihren Schäfchen eine unkomplizierte Hochzeit ermöglichen. Und tatsächlich kamen zahlreiche Paare vorbei, viele auch spontan.

Laura (28) und Martin (35) Hummel aus Neu-Ulm bei "Einfach heiraten" am 23. März 2023 vor der Kinderlehrkirche in Memmingen. Bild: Hannah Greiner

Hopfen am See: Vor der offiziellen Eröffnung in diesem Frühjahr haben die Mitarbeiterinnen des neuen Dorfladens in Hopfen am See einen Testlauf gestartet: Bald können sich dort (nicht nur) Allgäuerinnen und Allgäuer mit regionalen Produkten eindecken. Die Sennerei Lehern betreibt den neuen Dorfladen, dessen Öffnungszeiten die Betreiber noch ausweiten werden. Vor zwei Jahren schloss der letzte Laden am Hopfensee, bald sind hier wieder Brot, Eier und weitere Produkte im Angebot.

In Hopfen am See eröffnet in diesem Frühjahr ein neuer Dorfladen. In dieser Woche haben die Betreiber einen Testlauf durchgeführt. Bild: Benedikt Siegert

Ottobeuren: Unsere Reporterin durfte sich schon einmal umschauen, was sich im Klostermuseum Ottobeuren während des Umbaus getan hat. Einmal in die Welt der Benediktiner-Mönche eintauchen, das können Besucherinnen und Besucher bald wieder auf gut 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Das Museum ist jetzt barrierefrei zugänglich, Hinweise sind auch in Pyramiden- und Brailleschrift geschrieben. Gänzlich neu präsentieren sich die bekannten Exponate den Gästen aus mehreren Jahrhunderten ab Palmsonntag, 2. April.

Auch die Bibliothek des Klostermuseums Ottobeuren präsentiert sich den Gästen am April. Unsere Reporterin durfte sich schon einmal umschauen. Bild: Ralf Lienert

Studentin Marielle Schneider genießt ihr Eis in Kempten. In der Stadt wird die neue Eissaison eröffnet - und bietet manche Überraschung bei den Sorten und Preisen. Bild: Julia Geppert

Möchten Sie noch mehr gute Nachrichten aus dem Allgäu lesen?