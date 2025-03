Sie ist 15 Jahre alt, als sie Ende 2022 mit einem Mann in Memmingerberg (Unterallgäu) eine andere Jugendliche ermordet. Zwei Jahre älter ist ein Jugendlicher, der im Mai 2024 in Immenstadt einen Obdachlosen verprügelt. Wenig später stirbt das Opfer an den Folgen.

Andreas Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Plätzchenbacke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anja Ellinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis