Hotel und Gewerbe: 100 Millionen Euro-Projekt trifft in Füssen auf leere Kassen

Das ehemalige Hanfwerke-Gelände, das zum Teil unter Denkmalschutz steht, grenzt an Füssens Altstadt. Hier will Bauunternehmer Dieter Glass ein urbanes Quartier entwickeln. Doch wackelt die Förderung, da die chronisch blanke Stadt Füssen ihren Anteil an Fördermitteln nicht zahlen kann.