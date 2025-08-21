Heizöl und Pellets: Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um einzukaufen?

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, der Herbst steht vor der Tür: Viele kümmern sich deshalb in diesen Tagen um volle Heizöltanks und Pelletslager. Wir haben mit Allgäuer Energielieferanten darüber gesprochen, wann sich der Kauf lohnt und warum Preisschwankungen kaum noch vorherzusehen sind.

Heizöl und Holzpellets kaufen: Wann ist ein guter Zeitpunkt?

Wie sich der Ölpreis die nächste Zeit entwickeln könnte, ist nicht vorherzusagen, sagt Sabine Martin, Inhaberin von Martin Brennstoffe in Nesselwang. „Die Preise sind sehr instabil und abhängig davon, welche Nachrichten aus der Politik, zum Beispiel aus Amerika kommen“, sagt Martin. Bedingt dadurch steigen oder fallen die Preise. Früher seien die Preise konstanter geblieben. Die Schwankungen lagen bei etwa drei Cent. „Heute sind das zehn oder 15, das kann man nicht mehr einschätzen“, sagt Martin. Aktuell liege der Nettopreis für 100 Liter Heizöl zwischen 75 und 85 Euro. „Das ist auch abhängig von der Menge, die bestellt wird“, sagt Martin. Bei einer größeren Abnahmemenge sinke auch der Preis.

Heizöl kaufen: Gibt es noch saisonale Effekte?

Ähnliches berichtet auch das Kemptener Energieunternehmen Präg. Die Preise unterliegen täglich sowie auch innerhalb eines Tages Schwankungen, teilt Sprecherin Silke Teltscher mit. Am gestrigen Donnerstag lag der Preis für Standard-Heizöl zwischen 90 und 91 Euro pro 100 Liter inklusive Mehrwertsteuer (Bestellmenge 3000 Liter).

Zuletzt gab es auch immer wieder hochpreisige Phasen – 2023 kletterte der Ölpreis zum Beispiel auf über 110 Euro. Wann lohnt sich der Einkauf? „Betrachtet man die Preisentwicklung der vergangenen Jahre, so lassen sich nicht immer die gleichen saisonalen Effekte feststellen“, sagt Teltscher. Bedeutet: Es gebe keine bestimmte Saison im Jahr, zu der die Heizölpreise regelmäßig besonders hoch oder niedrig wären. Sie rät Verbrauchern, den Markt gut im Auge zu behalten, um bei niedrigeren Preisen einzukaufen und die Tanks zu füllen.

Holzpellets: Warum Kunden jetzt kaufen sollten

Und wie ist die Situation bei Pellets? Benjamin Bartsch von Allgäu Pellets aus Ruderatshofen (Ostallgäu) sagt: „Jetzt sollte man bestellen, es ist allerhöchste Eisenbahn.“ Das Problem: Die Pelletsindustrie lebe von Großsägewerken. Davon gibt es laut Bartsch nicht so viele. Und diese größeren Unternehmen arbeiteten mit dem amerikanischen Markt zusammen. Wegen der Strafzölle werde nun weniger Holz eingeschnitten, also verwertet, erläutert Bartsch.

Der Rohstoff werde also knapper. „Die Nachfrage nach Pellets ist aktuell aber groß.“ Zurzeit liege die Tonne bei etwa 290 Euro. „Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei Monaten der Preis um 20 bis 30 Euro steigen wird“, sagt Bartsch. Wie genau sich die Preise über den Winter entwickeln werden, sei schwer vorherzusagen. Laut Bartsch werde es „aber definitiv nicht günstiger.“