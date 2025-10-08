Herbst-Wanderung geplant? Diese Hütten im Oberallgäu haben noch offen

Leuchtende Farben, klare Luft, der erste Schnee: Wanderungen im Herbst haben im Allgäu einen ganz besonderen Charme. Doch mit Beginn des Oktobers verabschieden sich einige höhergelegene Berghütten in die wohlverdiente Herbstpause.

Es gilt also nicht nur, die Ausrüstung für die Herbstwanderung anzupassen, sondern sich auch vorab zu informieren, welche Hütten noch als Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten angesteuert werden können.

Wandern im Herbst: Diese Hütten im Oberallgäu haben noch offen

Mindelheimer Hütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet

Enzianhütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet

Sennalpe Derb, Blaichach: bis 12. Oktober geöffnet

Alpe Schnitzlertal, Wertach: bis 12. Oktober geöffnet

Sonthofer Hof, Sonthofen: bis Mitte Oktober geöffnet

Alpe Schattwald, Oberstdorf: bis Mitte Oktober geöffnet

Alpe Bolgen, Bolsterlang: bis Mitte Oktober geöffnet

Sölleralpe, Oberstdorf: bis 17. Oktober geöffnet

Staufner Haus, Oberstaufen: bis 19. Oktober geöffnet

Fiderepasshütte, Oberstdorf: bis 19. Oktober geöffnet

Wandern im Oberallgäu: Diese Berghütten haben den Herbst über noch geöffnet

Sennalpe Gerstenbrändle, Gunzesried: bis 26. Oktober geöffnet

Pfarralpe, Missen-Wilhams: bis 26. Oktober geöffnet

Buchrainer Alpe, Oberstdorf: bis 26. Oktober geöffnet

Hochbichlhütte, Ofterschwang: bis 26. Oktober geöffnet

Klammwirt, Sonthofen: bis Ende Oktober geöffnet, zu den Öffnungszeiten der Starzlachklamm

Alpe Bierenwang, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet

Wachters Alpe, Waltenhofen: bis Ende Oktober geöffnet

Höfle Alp, Kranzegg: bis Ende Oktober geöffnet

Alpe Dornach, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet

Alpe Schlappold, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet

Siedelalpe, Missen-Wilhams: bis Ende Oktober geöffnet

Jugetalpe, Missen-Wilhams: bis 31. Oktober geöffnet

Alpe Oberberg, Gunzesried: bis 1. November geöffnet

Altstädter Hof, Sonthofen: bis Anfang November geöffnet

Alpe Kammeregg, Kranzegg: bis Anfang November geöffnet

Wurzelhütte, Ofterschwang: bis 2. November geöffnet

Schwarzenberghütte, Bad Hindelang: bis 2. November geöffnet

Buchelalpe, Unterjoch: Bis 2. November von Mittwoch bis Sonntag geöffnet

Grüntenhaus, Burgberg: am Wochenende je nach Wetter bis mind. Mitte November

Diese Hütten im Oberallgäu haben das ganze Jahr offen

Strausberghütte, Sonthofen

Alpe Oberstdorf, Oberstdorf

Alpe Huberlesschwand, Oberstdorf

Berghaus am Söller, Oberstdorf

Blockhütte, Oberstaufen

Buhls Alpe, Gunzesried

Oberstiegalpe, Steibis

(Stand: 6. Oktober 2025. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben ohne Gewähr)

Sie kennen weitere Hütten, die hier eine Erwähnung finden sollten? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an digitalteam@azv.de.

