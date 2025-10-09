Herbst-Wanderung geplant? Diese Hütten im Oberallgäu haben noch offen

Leuchtende Farben, klare Luft, der erste Schnee: Wanderungen im Herbst haben im Allgäu einen ganz besonderen Charme. Doch mit Beginn des Oktobers verabschieden sich einige höhergelegene Berghütten in die wohlverdiente Herbstpause.
Es gilt also nicht nur, die Ausrüstung für die Herbstwanderung anzupassen, sondern sich auch vorab zu informieren, welche Hütten noch als Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten angesteuert werden können.
Wandern im Herbst: Diese Hütten im Oberallgäu haben noch offen
Diese Hütten im Oberallgäu haben auch im Herbst offen:
- Mindelheimer Hütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet
- Enzianhütte, Oberstdorf: bis 11. Oktober geöffnet
- Sennalpe Derb, Blaichach: bis 12. Oktober geöffnet
- Alpe Schnitzlertal, Wertach: bis 12. Oktober geöffnet
- Sonthofer Hof, Sonthofen: bis Mitte Oktober geöffnet
- Alpe Schattwald, Oberstdorf: bis Mitte Oktober geöffnet
- Alpe Bolgen, Bolsterlang: bis Mitte Oktober geöffnet
- Sölleralpe, Oberstdorf: bis 17. Oktober geöffnet
- Staufner Haus, Oberstaufen: bis 19. Oktober geöffnet
- Fiderepasshütte, Oberstdorf: bis 19. Oktober geöffnet
Wandern im Oberallgäu: Diese Berghütten haben den Herbst über noch geöffnet
- Sennalpe Gerstenbrändle, Gunzesried: bis 26. Oktober geöffnet
- Pfarralpe, Missen-Wilhams: bis 26. Oktober geöffnet
- Buchrainer Alpe, Oberstdorf: bis 26. Oktober geöffnet
- Hochbichlhütte, Ofterschwang: bis 26. Oktober geöffnet
- Klammwirt, Sonthofen: bis Ende Oktober geöffnet, zu den Öffnungszeiten der Starzlachklamm
- Alpe Bierenwang, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet
- Wachters Alpe, Waltenhofen: bis Ende Oktober geöffnet
- Höfle Alp, Kranzegg: bis Ende Oktober geöffnet
- Alpe Dornach, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet
- Alpe Schlappold, Oberstdorf: bis Ende Oktober geöffnet
- Siedelalpe, Missen-Wilhams: bis Ende Oktober geöffnet
- Jugetalpe, Missen-Wilhams: bis 31. Oktober geöffnet
- Alpe Oberberg, Gunzesried: bis 1. November geöffnet
- Altstädter Hof, Sonthofen: bis Anfang November geöffnet
- Alpe Kammeregg, Kranzegg: bis Anfang November geöffnet
- Wurzelhütte, Ofterschwang: bis 2. November geöffnet
- Schwarzenberghütte, Bad Hindelang: bis 2. November geöffnet
- Buchelalpe, Unterjoch: Bis 2. November von Mittwoch bis Sonntag geöffnet
- Grüntenhaus, Burgberg: am Wochenende je nach Wetter bis mind. Mitte November
Diese Hütten im Oberallgäu haben das ganze Jahr offen
- Strausberghütte, Sonthofen
- Alpe Oberstdorf, Oberstdorf
- Alpe Huberlesschwand, Oberstdorf
- Berghaus am Söller, Oberstdorf
- Blockhütte, Oberstaufen
- Buhls Alpe, Gunzesried
- Oberstiegalpe, Steibis
(Stand: 6. Oktober 2025. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben ohne Gewähr)
Sie kennen weitere Hütten, die hier eine Erwähnung finden sollten? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an digitalteam@azv.de.
