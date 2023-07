"Allgäuer Clean Up Days": Hunderte befreien die Region von Müll - so kann jeder mitmachen

Im Juli 2023 wird aufgeräumt. Zum fünften Mal gibt es die "Allgäuer Clean Up Days". Das steckt hinter der Aktion - und so kann jeder mitmachen.

03.07.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Zum fünften Mal finden im Allgäu 2023 die "Clean Up Days" statt. Eine Woche lang sammeln bei den Aufräum-Tagen wieder hunderte Menschen Abfall in den Bergen, in Wäldern, an Seeufern, in Gemeinden und im gesamten Allgäu. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das Müllsammel-Event 2023.

Wann sind die Clean Up Days Allgäu 2023?

In diesem Jahr finden die Clean Up Days im Allgäu vom 7. bis zum 16. Juli 2023 statt. In diesem Zeitraum befreien Freiwillige auf selbstgewählten Routen das Allgäu von Müll.

Was sind die Clean Up Days Allgäu?

Bei den Clean Up Days (Aufräum-Tagen) finden sich Freiwillige an bestimmten Tagen in einer Region zusammen und sammeln gemeinsam Müll. Die Clean Up Days im Allgäu finden 2023 zum fünften Mal statt. Organisiert werden die Clean-Up-Days vom gemeinnützigen Verein Patron mit Sitz in Pfronten.

2021 beteiligten sich mehr als 850 Menschen an der Aktion. 2022 waren nach Angaben der Veranstalter 900 Einheimische und Gäste bei der Aktion aktiv, um Wälder, Wiesen und Gipfel des Allgäu von Kippen, Taschentüchern, Obstresten und mehr zu befreien.

Unterallgäu auch Teil der Bewegung #plasticfreepeaks

Aus den Allgäuer Alpen Clean Up Days werden 2023 die Allgäu Clean Up Days. Auch das Unterallgäu ist jetzt Teil der #plasticfreepeaks Bewegung. Es werden zusätzliche Müllsammelstationen im Unterallgäu, Westallgäu und dem nördlichen Ostallgäu bereitgestellt.

Die Clean Up Days im Allgäu sind Teil der Patron Clean Up Tour 2023. Auftakt war im Schwarzwald vom 17. bis 23. April 2023. Es folgten die Tirol Clean Up Days vom 18. bis 21. Mai, sowie die Aufräumtage am Bodensee zwischen dem 20. und 25. Juni 2023. Station Nummer vier der Tour ist jetzt das Allgäu vom 7. bis 16. Juli 2023. Weiter geht's vom 7. bis 10. September in Vorarlberg sowie vom 14. bis 17.9. in Südtirol.

Die Challenge Müllfreies Allgäu läuft zwischen dem 23. September und 8. Oktober 2023. Gemeinsam mit den angrenzenden Tourismusverbänden wird die Natur gesäubert entlang des Bodensee-Königssee-Radweg vom 16. bis 22.10.23.

Wer kann bei den Clean Up Days 2023 im Allgäu mitmachen?

Um bei den Allgäuer Alpen Clean Up Days 2023 mitmachen zu können, müssen Freiwillige folgendes tun:

Registrierung samt Lieblings-Route im Allgäu auf der Patron CleanUP Map

Auf der CleanUp - Map sind die Orte zu sehen, wo andere Teams bereits unterwegs sind. So werden Überschneidungen vermieden.

Am Tag des Clean Ups holen sich Teilnehmende ein "Clean Up Kit" an einer der mehr als 40 Abholstationen im Allgäu (siehe unten).

Nach der Sammelaktion wird der Müll an einer der Sammelstationen im Allgäu kostenlos abgegeben. Das Clean Up Kit dürfen die Teilnehmenden behalten.

2023 finden zum fünften Mal die Allgäuer Clean Up Days statt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Clean Up Days Allgäu 2022: Was brauche ich zum Müllsammeln und wo bekomme ich es her?

Angemeldete Freiwillige erhalten an den Abholstationen im Allgäu sogenannte Clean Up Kits. Diese bestehen aus einem wiederverwendbaren Müllbeutel und einer Edelstahlzange. An diesen Abholorten im Allgäu kann die Ausrüstung im Zeitraum zwischen dem 7. und 16. Juli abgeholt werden (ohne Gewähr):

Aitrang Campinplatz Elbsee Amtzell Gemeindebüro Bad Grönenbach Kur- und Gästeinformation Bad Hindelang Tourist Information Balderschwang Gästeinformation Blaichach Tourist-Info Bolsterlang Gästeinformation Fischen Explorer Hotel Oberstdorf Füssen Old Kings Design Hostel Füssen Tourist Information Füssen AOK Bayern Geschäftsstelle Halblech Gästeinformation Hergatz Gemeinde Immenstadt Alpsee Skytrail Isny Info Kaufbeuren Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing Kempten Kempten Piepmatz Kempten Tourismus Legau Umweltstation Unterallgäu Leutkirch Touristinfo Lindenberg Repair Café Marktoberdorf Marktoberdorf Tourismusverband Ostallgäu Marktoberdorf AOK Bayern Geschäftsstelle Nesselwang Explorer Hotel Neuschwanstein Obermaiselstein Gästeinformation Oberstaufen Tourismus Marketing Oberstdorf Fellhornbahn Oberstdorf Hostel Oberstdorf Kurbetriebe Ofterschwang Gästeinformation Ottobeuren otto - bed & breakfast Pfronten Gasthof Engel - Alps Hostel Pfronten Tourismus Pfronten Weltladen Riezlern (Österreich) Kleinwalsertaler Bergbahn Scheidegg-Tourismus Schwangau Tourist Information Sonthofen Tourist-Info Waltenhofen Camping Zeh am See Weiler-Simmerberg Tourist-Information

Sie kennen weitere Abholstationen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digitalteam@azv.de

Wo landet der gesammelte Müll der Clean Up Days Allgäu?

Nachdem eine Gruppe oder ein einzelner Freiwilliger die Tour beendet hat, kann der gesammelte Müll an einer der Abgabestationen, die es im Aktionszeitraum im gesamten Allgäu geben wird, abgeben.

Eine genaue Übersicht über die Abgabestationen und nähere Informationen zu den Abholstationen der Clean Up Kits steht auf einer Karte des Veranstalters Patron.

Wie sind die Allgäuer Alpen Clean Up Days entstanden?

Hauptinitiatoren der Allgäuer Clean Up Days sind Martin Säckl (Pfronten), Raphael Vogler (Wangen) und Simon Abele (Krugzell). Sie haben den "Patron" entwickelt, bei dem es sich um eine Brotzeitbox aus Edelstahl mit integriertem Schneidebrett handelt. Schon hier spielte bei der Entwicklung der Gedanke der Müllreduzierung eine entscheidende Rolle.

2019 veranstalteten die Gründer dann zum ersten Mal die Clean Up Days und haben das Konzept seitdem ausgebaut und um andere Regionen erweitert. Ziel ist, neben dem Sammeln auch ein Bewusstsein für die Verschmutzung der Natur zu schaffen.

Die Organisatoren der "Allgäuer Alpen Clean Up Days" (v. l.): Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. Bild: Plasticfree Peaks

Erste Woche der Nachhaltigkeit im Allgäu

#patronconcert - Höhepunkt der Clean Up Tour 2023 ist das Konzert die Wiener Band My Ugly Clementine am Samstag, 15. Juli 2023, im Künstlerhaus Kempten.

Passend zu den Clean Up Days im Allgäu findet 2023 zum ersten Mal eine "Woche der Nachhaltigkeit" statt. Ein Teil der Aktionswoche ist der "FutureUP Markt" am 15. Juli in Kempten.