Hier wird heute die Skisaison im Allgäu eröffnet

Das kam für viele schneller als erwartet. Aber dank des Schneefalls in den vergangenen Stunden können am Wochenende die beiden ersten Skigebiete im Allgäu in die Wintersaison starten.

Los geht's bereits heute in Oberstaufen. Die Liftanlagen in Sinswang bei Oberstaufen sind heute von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Und morgen am Samstag laufen die fünf Skilifte zwischen 9 und 16.30 Uhr. Gleiches gilt für den Sonntag.

Allgäuer Skigebiete starten in die Saison: Schwärzenlifte laufen ab Samstag

Am Samstag folgt nach Sinswang das nächste Allgäuer Skigebiet. Saisonstart der Schwärzenlifte in Eschach bei Kempten ist morgen um 9 Uhr. Bis 16.30 Uhr in Betrieb sind nach aktueller Planung Schwärzenlift I+II, Förderband I+II sowie Kombi Rodel.

30 bis 40 cm war die Schneehöhe laut Schneebericht am heutigen Freitag. Die Straßenzufahrt ist mit Winterreifen befahrbar.

Allgäuer Skigebiete starten in die Saison: Grasgehren beginnt nächste Woche

Setzt kein Tauwetter ein, folgt am nächsten Wochenende das Skigebiet Grasgehren am Riedbergpass. Es wäre dann das dritte Allgäuer Skigebiet, das noch im November in die Wintersaison 2024/25 startet.

Abfahrt, Snowboarden, Langlauf und Skating - für all diese Sportarten ist das Allgäu bekannt. Und wie sieht die beste Vorbereitung aus? Matthias Keller vom Deutschen Alpenverein (DAV) in Kempten gibt Tipps.

Steilste Skipiste in Österreich: Black Ibex übertrifft sogar die Streif in Kitzbühel

Die Skisaison hat auf den Gletschern in Österreich bereits vor einiger Zeit begonnen. Auch viele deutsche Skifahrer zieht es gerne in die Alpenrepublik. Schließlich gibt es dort mehr als 2640 Skilifte und eine Gesamt-Pistenfläche von 23.714 Hektar. Das teilt die Wirtschaftskammer Österreich mit. Angesichts dieser Vielfalt fragen sich viele Skisportler: Was ist die steilste Skipiste in Österreich? Die Antwort lautet: Die Black Ibex am Kaunertaler Gletscher ist laut Betreiber-Angaben die steilste präparierte Piste in Österreich.

Welches Skigebiet in Österreich ist am schneesichersten?

Der Reiseanbieter SnowTrex hat 50 alpine Skigebiete auf ihre Schneesicherheit untersucht und eine Top 10 herausgearbeitet. Das Ranking zeigt, welche Skigebiete in den Alpen besonders schneesicher sind.

Das schneesicherste Skigebiet in Österreich ist Gastein mit durchschnittlich 11 Metern Schneefall. Es belegt im Ranking den 8. Platz. Darüber hinaus schaffen es laut dem österreichischen Kurier auch andere österreichische Regionen weit oben ins Ranking:

Gastein (Platz 8)

Sölden (Platz 11),

Arlberg (Platz 13),

Obergurgl/Hochgurgl (Platz 14),

Kitzsteinhorn/Maiskogel-Kaprun (Platz 15),

Silvretta Arena (Platz 17).