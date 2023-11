"Einsteigen, bitte": Hochgratbahn läuft seit 50 Jahren - Datum für Start in Wintersaison steht fest

Beim Start der Hochgratbahn im Dezember 1973 stand der Skibetrieb im Vordergrund. Heute ist das anders. Weshalb die Bahn dennoch beliebt ist und bleibt.

27.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Kleine, nostalgisch anmutende, gelbe Vierer-Kabinen bringen im Jahr etwa 150.000 Fahrgäste von Lanzenbach (856 Meter) bei Oberstaufen-Steibis hinauf zur Bergstation auf 1708 Metern unterhalb des Hochgrat-Gipfels. Dieser ist mit 1834 Metern der höchste Gipfel der Nagelfluhkette. Die Hochgratbahn wird demnächst 50 Jahre alt. Zwei Tage vor Heiligabend 1973 ging sie in Betrieb. Die Gondelbahn gilt als Nostalgie-Klassiker in der Region.

Nirgendwo sonst im Allgäu ist eine so alte und technisch doch noch bestens funktionierende Seilbahn im Originalzustand in Betrieb wie hier am Hochgrat. Entspannung und Entschleunigung sind bei der Bahnfahrt auf jeden Fall garantiert, dafür sorgt schon die vergleichsweise lange Fahrtzeit von etwa 15 Minuten. Und so schweift der Blick bei der Seilbahnfahrt – gutes Wetter vorausgesetzt – bis weit ins oberschwäbische Hügelland, über den Bodensee und im Südwesten zum meist schneebedeckten Säntis in den Schweizer Bergen. An der Bergstation fasziniert im Süden das Panorama auf den Hauptkamm der Allgäuer Alpen.

Hochgratbahn bei Oberstaufen: So fing vor über 50 Jahren alles an

Rückblick: 1971 gab der damalige Fürst von Waldburg-Zeil die Planung der Gondelbahn auf den Hochgrat in Auftrag, zum Zug kam der Kölner Seilbahn-Hersteller Polig-Heckel-Bleichert. Ein Jahr später begannen die Bauarbeiten. 15 Fundamente für die Stützen mussten die Arbeiter teils noch von Hand graben, berichtet der heutige Bergbahn-Geschäftsführer Rudolf Eberle.

Trotz teilweise schlechter Wetterverhältnisse mit sommerlichen Schneefällen schafften sie es, den ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten: Am 22. Dezember 1973 ging die Gondelbahn in Betrieb. Geplant war sie vor allem für die Skisaison und über Jahrzehnte genossen viele Wintersportler die präparierten Abfahrten. „Eine künstliche Beschneiung hat es hier nie gegeben, die Skifahrer waren mit dem Naturschnee zufrieden“, sagt Eberle. Einige Jahre lang gab es im Skigebiet sogar zwei kleine Schlepplifte, die aber längst abgebaut sind.

Doch – und das ist kein Geheimnis – die Zeiten änderten sich: In den zunehmend milderen Wintern der vergangenen beiden Jahrzehnten fiel immer weniger Naturschnee. Immer seltener konnten die Pisten präpariert werden. Und so beschlossen die Gesellschafter der Hochgratbahn eine Kursänderung: Verzichtet wurde ab der Saison 2021/22 auf den klassischen Pistenski-Betrieb mit dem aufwendigen Präparieren der Abfahrten. „Das war eine vollkommen richtige und auch zukunftsweise Entscheidung“, sagt Rudolf Eberle heute.

Hochgratbahn im Winter: Rodelbahnm lockt mit fünf Kilometern Länge - auch Freeriden und Wandern möglich

Er ist seit 2012 als Betriebsleiter bei der Bahn und seit 2016 Geschäftsführer. Heute setze das Unternehmen auf „Natur pur“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Was er darunter versteht? Wenn genügend Schnee liege, seien die Abfahrten am Hochgrat für gute Skifahrer interessant, die auch ohne präparierte Pisten hinunter kommen. So finden Freerider am Hochgrat das perfekte Gelände. Ansonsten setzt die Bahn auf Winterwanderer und Rodler. Für 180.000 Euro ist die fünf Kilometer lange Naturrodelbahn vor einigen Jahren ausgebaut worden. Bei ausreichender Schneelage wird diese Abfahrt maschinell präpariert. Schlitten können ausgeliehen werden. Der Bau einer Beschneiungsanlage sei auch kein Thema gewesen, als die Winter immer schneeärmer wurden, sagt Eberle.

Inzwischen werden drei Viertel des Jahresumsatzes bei der Hochgratbahn im Sommer gemacht. Beliebt ist beispielsweise der halbstündige Aufstieg zum Gipfel, der Panorama-Rundwanderweg oder für trittsichere Wanderer der Abstieg vom Hochgrat über die Brunnenau-Scharte zur Bergbahn-Talstation.

Ein Klassiker und eine der schönsten Gratwanderungen im Allgäu führt in sechseinhalb Stunden über die Nagelfluhkette bis zum Mittag bei Immenstadt (oder in umgekehrter Richtung). Dafür bieten Hochgrat- und Mittagbahn ein spezielles Kombiticket für Berg- und Talfahrt mit jeweils einer Bahn an. Auch der Weg in Richtung Westen von der Hochgratbahn-Bergstation bis zum Hochhäderich wird viel begangen.

Derzeit ist die Hochgratbahn wegen der Revisionsarbeiten geschlossen. Der Winterfahrbetrieb startet am 26. Dezember.