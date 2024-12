Was ohne Hochwasserschutz vor einem halben Jahr im Allgäu passiert wäre

Das Hochwasser vor einem halben Jahr hat in unserer Region vor allem das Unterallgäu und den Markt Babenhausen besonders heftig getroffen. Keller und Straßenzüge liefen voll. Die Schäden gehen in die Millionen. Experten sprechen von einer Jahrhundertflut, die über den Süden und Osten Bayerns hereingebrochen war. Für einen großen Teil des Allgäus kann gesagt werden: Wäre der Hochwasserschutz in der Region in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht so massiv ausgebaut worden, hätte das Hochwasser katastrophale Folgen gehabt.

