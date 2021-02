"Ist eine Katastrophe": Vater sorgt sich um Schulkinder - und schreibt Söder einen Brief

Ein Ostallgäuer Vater sieht wegen Homeschooling und Prüfungsstress die Zukunft der Kinder in Gefahr - und wendet sich in einem offenen Brief an Markus Söder.

15.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Anspannung ist Robert Hartmann aus Obergünzburg (Ostallgäu) anzumerken, wenn er über Homeschooling sowie die anstehenden Schulöffnungen spricht. Hartmann ist Vater von drei Kindern im Alter von zehn, acht und fünf Jahren. Valerie würde eigentlich in den Kindergarten gehen, ihr achtjähriger Bruder Felix ist in der zweite Klasse. Der zehnjährige Moritz ist momentan in der vierten Klasse und steht damit kurz vor dem Übertritt an eine weiterführende Schule.

Wegen der Corona-Pandemie macht sich Hartmann nun Sorgen um den Übertritt ans Gymnasium. In der dritten Klasse habe Moritz noch gute Noten gehabt. "Aber jetzt merkt man die Verschlechterung". Die anstehenden Schulöffnungen beruhigen Hartmann kein bisschen - ganz im Gegenteil. Aus dem Kummer heraus wendet sich der Werber nun mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und präsentiert einen Lösungsvorschlag.

Homeschooling für den Ostallgäuer Vater eine "Katastrophe"

"Homeschooling ist eine Blutgrätsche für uns", sagt Hartmann im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es ist extrem anstrengend. Für uns als Eltern, aber auch für die ganze Familie." Hartmann schiebt den Unterricht seiner zwei Schulkinder Felix und Moritz zwischen seine Meetings, um seine Frau beim Homeschooling zu unterstützen.

Dazu komme, dass das Zuhause für die Kinder Freizeit bedeute - also weit weg vom eigentichen Schulalltag, der nun seit Wochen zuhause stattfinden muss. "Es ist eine Katastrophe. Dann ist die fünfjährige Valerie noch da und die Kinder springen immer wieder in den Garten." Darunter leiden Hartmann zufolge die schulischen Leistungen, weil die Schulkinder immer wieder abgelenkt und unterbrochen werden.

Auch die Öffnungen der Grundschulen bieten für den Ostallgäuer keine bessere Perspektive

Doch auch die Öffnungen der Grundschulen am 22. Februar muntern Hartmann nicht auf. "Die anstehenden Lernstandserhebungen und die Erwartungen, die an die Kinder gestellt werden, lassen mich immer wieder aufschrecken", heißt es in dem offenen Brief. Vor allem wegen seines Sohnes Moritz, der kurz vor dem Übertritt an eine weiterführende Schule steht. Im besten Fall aufs Gymnasium. Ob das klappt, stellt sich im Mai heraus, wenn es die Übertrittszeugnisse gibt.

Bis dahin stehen allerdings noch Prüfungen an. Hartmann hat den Eindruck, dass die Lehrer dann einfach mehr Stoff testen, um die verlorene Zeit wiedergutzumachen. "Das ist doch nicht kindergerecht."

Das schlägt Hartmann in seinem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor

Hartmanns Vorschlag: "Die Lehrer rechnen nur noch Prüfungen an, die zu einer Verbesserung der bisherigen Noten führen." Er, seine Frau und viele andere Eltern könnten nach Hartmanns Einschätzung um einiges besser schlafen, wenn das Kultusministerium etwas vom Gas ginge und nicht das Prüfungspensum durchgedrückt werden müsste. "Und das Kultusministerium sich bemüht, die Weichen richtig zu stellen – damit unsere Kinder nicht aufs Abstellgleis geraten."

Den Brief hat der Werbefachmann so gestaltet, dass er wie eine Tafelzeichnung aussieht, die eine Brücke zeigt. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es doch. Und anders fällt er doch gar nicht auf." Die Verantwortlichen sollen auf einen Blick sehen, um was es geht. Und Hartmanns Worte sind mehr als deutlich: "Homeschooling bringt mich und meine Frau an den Rand des Erträglichen." Und weiter: "Wir dürfen unseren Kindern die Zukunft nicht verbauen. Stattdessen sollten wir ihnen eine Brücke in die Zukunft bauen, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen."

Am Samstag hat der Familienvater den Brief an Söders CSU-Mailadresse sowie an die Staatskanzlei geschickt. Eine Antwort hat er bisher noch nicht erhalten.

Auch Schulen haben es derzeit schwer. Sie kämpfen mit kurzen Fristen und einer schwierigen Organisation.