Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Hubschrauber fliegen vom 6. bis zum 17. Oktober über die Allgäuer Alpen

Hubschrauber über den Alpen

Darum kreisen im Oktober Hubschrauber über den Allgäuer Alpen

Wer in diesen Oktoberwochen in den Himmel blickt, sieht über den Allgäuer Alpen häufig Hubschrauber. Anwohner müssen mit Fluglärm rechnen.
Von Christina Paulos
    • |
    • |
    • |
    Blick aus dem Cockpit der Bundespolizei-Fliegergruppe auf die Allgäuer Alpen während der Übungen.
    Blick aus dem Cockpit der Bundespolizei-Fliegergruppe auf die Allgäuer Alpen während der Übungen. Foto: Bundespolizei-Fliegergruppe

    Vom 6. bis 17. Oktober 2025 führen die Fliegergruppen der Bundespolizei taktische Übungen durch. Unter besonderen Geländebedingungen fliegen also vermehrt Hubschrauber in Südbayern über die Alpen. Die Besatzungen starten täglich gegen 9 Uhr von ihrer Basis und kehren zwischen 17 und 18 Uhr wieder zurück.

    Übungen der Bundespolizei-Fliegergruppen: Hubschrauber über dem Allgäu

    Während dieser notwendigen Ausbildungsmaßnahme kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm kommen. Die Bundespolizei bittet dafür um Verständnis.

    Es handelt sich um Hubschrauberpilotinnen und -piloten des Bundes und der Länder im 44. Ausbildungslehrjahr. Sie sind für diesen Zeitraum bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim zu Gast. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Übung sollen eine umfassende Einweisung in das Fliegen unter schwierigen Geländebedingungen erhalten.

    Die Bundespolizei-Fliegergruppe hat derzeit 93 Hubschrauber unterschiedlicher Größen. Sie ist nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Flugzeuge in Deutschland. Damit gehört sie zu den größten polizeilichen Luftfahrtorganisationen der Welt.

    Der operative Flugbetrieb der Bundespolizei-Fliegergruppe dient vor allem der Unterstützung der täglichen Aufgaben der Bundespolizei. Beispiele hierfür wären die Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung. Somit trägt dieser maßgeblich zur Sicherheitslage in Deutschland bei.

    Hier fliegen die Übungshubschrauber der Bundespolizei über dem Allgäu

    Die Übungsorte variieren dabei:

    • 6.10. Rund um Bernau
    • 7.10. Alpenbereich zw. Wendelstein und Inzell
    • 8.10. Alpenbereich zw. Kochelsee und Ruhpolding
    • 9.10. Alpenbereich zw. Kochelsee und Berchtesgadener Land
    • 10.10. Alpenbereich zw. Kochelsee und Berchtesgadener Land
    • 13.10. - 16.10. Alpenbereich zw. Oberstaufen und Zugspitze
    • 17.10. Rückreise
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden