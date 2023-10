Die Helden vom Tegelberg: Wie ein Hüttenwirt einen mutmaßlichen Mörder schnappte

Hüttenwirt Hynek Bednar hat mit Hilfe anderer einen mutmaßlichen Mörder auf der Flucht auf dem Ostallgäuer Berg zufällig gefasst. Das ist ihre Geschichte.

06.10.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Der Hüttenwirt Hynek Bednar hat am Tegelberg in Schwangau schon so einiges gesehen: Suchaktionen nach vermissten Bergsteigern, abgestürzte Gleitschirmflieger und verängstigte Touristen im Sommergewitter. Was ihm aber am 29. Oktober vergangenen Jahres passierte, hat er in seinen 28 Jahren auf der Hütte Tegelberghaus und als Bergwachtler noch nicht erlebt. Denn Bednar fasste in dieser Nacht zusammen mit einem Mitarbeiter der Tegelbergbahn einen mutmaßlichen Mörder auf der Flucht. Der Mann soll seine Frau mit einem Hammer erschlagen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.