1100 Impfdosen von Moderna müssen im Sonthofer Impfzentrum entsorgt werden

Die gesunkene Bereitschaft der Menschen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hat nun in Sonthofen Folgen.

23.07.2021 | Stand: 14:39 Uhr

1100 Impfdosen des Herstellers Moderna muss das Impfzentrum in Sonthofen entsorgen, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Als Grund nennt Andreas Kaenders, Pressesprecher des Landratsamtes Oberallgäu, die gesunkene Impfbereitschaft: Allein in Sonthofen wurden vom 28. Juni bis 4. Juli noch 700 Impfungen registriert – in der jetzigen Woche waren es bis Donnerstagabend nur noch 141.

Auch in Kempten könnten Corona-Impfdosen ablaufen

Auch im Impfzentrum in Kempten könnten in der nächsten Woche Vakzine verfallen. „Wir haben 1700 Impfdosen Moderna, die eine Haltbarkeit bis Ende Juli haben“, sagt Leiter Alexander Schwägerl, Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes Kempten-Oberallgäu. Unbrauchbar könnten auch 60 Dosen von AstraZeneca werden, die ebenfalls nur bis Ende des Monats haltbar sind. (Weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem Newsblog.)

Auch in Kempten haben die Verantwortlichen festgestellt, dass die Bereitschaft, sich immunisieren zu lassen, deutlich nachgelassen hat.

