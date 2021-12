40 Jahre auf dem Parkett: So hat Basketballerin Tanja Lipp Geschichte geschrieben

Vier Jahrzehnte war Tanja Lipp aktiv. Auch nach dem Rückzug ist die 51-Jährige beim TSV Sonthofen präsent – in der Abteilungsleitung, als Trainerin, als Mutter.

Sie ist das Urgestein in den Reihen der Basketballer. Bei ihrem letzten Auftritt für den TSV Sonthofen, am 25. März 2018, war Tanja Lipp zwar „schon“ 48 Jahre alt – und doch lag für sie „ganz viel Wehmut“ in dieser letzten Korbjagd. „Es war traurig, nach so vielen Jahren aufzuhören. Und zwar endgültig“, erinnert sich die 51-Jährige, ergänzt aber lachend: „Ich hätte gerne noch zehn Jahre weitergespielt.“ Ihren Abschied hatte Lipp zuvor über einige Jahre vor sich hergeschoben, zunächst immer mal wieder eine Saison drangehängt, dann nur bei Bedarf ihre Hilfe angeboten. Aber aus der Notfalllösung wurde schnell eine Dauerpräsenz.

Das blieb einige Spielzeiten so, bis sich die Centerspielerin entschloss, einen endgültigen Schlusspunkt zu setzen und auch den Beteiligten im Verein und in der Mannschaft ankündigte, dass es keine weitere Verlängerung mehr geben werde. „Für mich war das ein guter Zeitpunkt aufzuhören“, sagt die Sonthoferin. Schließlich wollte sie auch nach der Zeit im aktiven Mannschaftssport noch ihren Hobbys, wie Radeln und Bergtouren, nachgehen und auch beruflich benötigt die Physiotherapeutin körperliche Fitness.

1986 gewann Tanja Lipp (Zweite von links) mit den Basketballerinnen des TSV Sonthofen den Allgäupokal. Auch noch über drei Jahrzehnte später prägte sie als 48-jährige Leistungsträgerin die erfolgreichste Phase der Sonthofer Damen. Bild: Jögel Archiv

An die „superschöne aktive Zeit“ denkt sie allerdings immer wieder gerne zurück und betont, wie sehr ihr Herz am Basketball hängt – nach 40 Jahren auf dem Parkett kein Wunder. Deshalb wird sie auch „nie ganz aus der Szene aussteigen“. Dem TSV Sonthofen bleibt Tanja Lipp bis heute weiterhin treu – gleich in mehreren Bereichen. Bereits während ihrer aktiven Zeit, seit nunmehr über zehn Jahren sogar, trainierte sie Jugendteams, aushilfsweise parallel sogar die Damenmannschaft und „genießt“ dabei weiterhin „die Atmosphäre und den Nervenkitzel“.

Vor Beginn der Corona-Pandemie coachte sie das U18-Team, seinerzeit war ihr Sohn Elia (18) Teil des Teams. Zudem ist Lipp nach dem Abgang von Ex-Boss Andreas Böck neue stellvertretende Abteilungsleiterin der Sonthofer Basketballer hinter Torsten Barabas. Mit Ehemann Roman, ehemaliger Sonthofer Volleyballer, verfolgt sie regelmäßig die Partien der Herrenmannschaft, in der ihr Sohn Milan (21) spielt – und der jüngere Elia in der Gymnasium-Halle ebenfalls bereits reinschnuppert.

Noch heute enger Kontakt zur ehemaligen Mannschaft

Aus ihrer aktiven Zeit fehlen Lipp dennoch die Trainings mit ihren „Mädels“. Zu ein paar „alten Damen“ ihres ehemaligen Teams hat sie noch regelmäßigen Kontakt, und wenn es die Vorgaben zulassen, treffen sich die Spielerinnen auch zu den jeweiligen Geburtstagen. Im Gespräch mit der 51-Jährigen merkt man dennoch, dass es sie durchaus bitzeln würde, wieder selbst das orange Leder in die Hand zu nehmen, aber ein „Oldie-Team“ gibt es in der Kreisstadt nicht. Lipp verrät, dass es durchaus Überlegungen gab, eine Ü40-Mannschaft für den reinen Hobbybetrieb zu gründen, diese haben sich jedoch aufgrund der Pandemie wieder zerschlagen. „Jetzt müssen wir erst abwarten, wer nach Corona wieder den Weg in die Halle findet“, sagt Lipp. „Einige orientieren sich in ihrer Freizeit neu. Wir hoffen, dass 2022 endlich wieder Normalität einkehrt.“

Selbst 2018 prägte Lipp als 48-jährige Leistungsträgerin (hinten, Dritte von links) die erfolgreichste Phase der Sonthofer Damen: Hier beim Triumph im Schwabenpokal. Bild: Günter Jansen

Bis dahin genießt sie erneut das ungewohnte Plus an Freizeit, das sich „komisch“ anfühlt, da sie seit nunmehr 40 Jahren ihr Leben in Hallen verbringt. Als Spielerin war Lipp vor der „Blütezeit“ bei ihrem Herzensclub Sonthofen unter anderem in Heidelberg, Koblenz, Köln und Bergisch Gladbach im Einsatz.

Als Coach noch viel nervöser

Dabei ist nun, die „passive“ Trainertätigkeit für sie aber durchaus „erfüllend“, auch wenn es „auf der Bank ein ganz anderer Schuh ist“, sagt Lipp. „Eigentlich bin ich als Trainerin viel nervöser, aber das Coachen macht mir einen Riesenspaß.“ Die Lockdowns hat das Sonthofer Urgestein allerdings sportlich genutzt, um sich über Online-Kurse des Deutschen Basketball-Bundes weiterzubilden. Und entsprechend hofft die 51-Jährige darauf, dass sie die neuen Tipps und Tricks bald wieder über einen längeren Zeitraum in der Halle umsetzen kann.

Wenn sie ihre sportliche Laufbahn spiegelt, fallen ihr „so unglaublich viele schöne Momente“ ein, dass sie sich bei der Gewichtung schwertut. Und doch: Neben Aufstiegen, Pokalsiegen und Meisterschaften seien es allen voran die „Team-Erlebnisse“ gewesen, die ihr zeigten, dass die Sonthoferinnen über Jahre eine feste Einheit waren. Eine unvergessliche Sternstunde erlebte Tanja Lipp allerdings schon in jungen Jahren. Bei einer Partie der Bundeswehr-Nationalmannschaft in der Sonthofer Kaserne durfte sie mit den Sonthofer Damen im Vorprogramm aufs Parkett.