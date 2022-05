400 Haushalte in Bad Hindelang erhalten schnelles Netz

Glasfaser-Ausbau bis ans Haus. Modernisierung kostet 3,4 Millionen Euro. Die Gemeinde muss davon über 250.000 Euro tragen. Ende der Kupfertechnologie in Sicht.

04.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Schnelles Internet ist seit Jahren ein großes Thema in Bad Hindelang. Jetzt folgt das vierte Förderverfahren nach der sogenannten bayerischen Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie. Und auch da ist die Gemeinde dabei, denn nun gibt es auch in den Bereichen eine Förderung, die bereits über schnelles Internet (30 Mbit/s) verfügen. Und das sind in Bad Hindelang schon fast alle Gebiete, sagte Roland Werb von der Firma Corwese GmbH im Bad Hindelanger Gemeinderat. Für viele wird es bald noch moderner – dank Glasfaser bis ans Haus.

90 Prozent gefördert

Im Rahmen der neuen Kofinanzierung erhält der Markt Bad Hindelang einen Fördersatz von bis zu 90 Prozent, sagte Werb. Er hat die Bedarfsbereiche im Gemeindegebiet ermittelt und geht bei einer Modernisierung von Gesamtkosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro und einer Deckungslücke von 2,45 Millionen aus. Die Gemeinde müsste dann nach Werbs Berechnungen einen Eigenanteil von knapp 250.000 Euro leisten. Mehr als 400 Anschlüsse könnten so modernisiert werden.

Frühere Kabel-Deutschland-Gebiete seien von der Förderung allerdings ausgeschlossen. Der Grund: Die Kabeltechnik mit sogenannten Koaxialkabeln ermögliche eine Leistung von bis zu 1000 Mbit/s). Da komme ein Kupfer-Telefonkabel mit bis zu 16 Mbit/s nicht hin. Werb: „Der Bandbreitenbedarf verdoppelt sich alle 26 Monate.“

Bauzeiten von bis zu vier Jahren

In Hindelang sei ein Ende der „Kupfertechnologie in Sicht“. Es gebe, so Werb, bereits Glasfaser-Direktanschlüsse ins Haus. Bald sollen es einige mehr sein. Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings dabei: „Die Bauzeiten dauern meist drei bis vier Jahre.“ Bis Ende der Sommerferien könnte das Ausschreibungsergebnis vorliegen und Ende des Jahres ein Vertrag geschlossen werden. Dieses Förderprogramm für schnelles Internet ist laut Werb das vierte, das in Bad Hindelang zum Zug kommt nach 2015, 2016 und 2018.

Werb rät, bei einem Ausbau in der Straße sich den Anschluss bis in den Keller legen zu lassen, auch wenn man keinen Vertrag mit dem Dienstleister für schnelles Internet abschließen möchte. Solch ein Anschluss bis ans Haus „wertet die Immobilie auf“, sagte Werb.

