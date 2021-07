Acht neue Suiten geplant: Hotelprojekt in Oberstaufen löst Debatte aus

Das „Bergkristall“ in Oberstaufen will erweitern. Doch der rund 30 Jahre alte Flächennutzungsplan sollte dringend überarbeitet werden, fordert das Landratsamt.

14.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Bürgermeister und Gemeinderat haben es nicht zum ersten Mal gehört und gelesen: Der rund 30 Jahre alte Flächennutzungsplan der Kommune sollte dringend überarbeitet werden. Das hat das Landratsamt jetzt ein weiteres Mal festgestellt – diesmal im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Hotels „Bergkristall“ im Ortsteil Willis. Doch auch bei anderen Projekten wie der Mountainbike-Übungsstrecke im Rainwald war diese Forderung schon aufgetaucht. Wie dringend sie wirklich ist, hinterfragte jetzt Jan Fässler ( CSU) im Gemeinderat.

Parallele Verfahren

Der Flächennutzungsplan beschreibt die grundsätzliche und langfristige Planung einer Kommune. Er ist Grundlage für die Erstellung von Bebauungsplänen. Sieht ein Bebauungsplan beispielsweise die Nutzung bislang land- oder forstwirtschaftlicher Flächen für den Gebäudebau vor, dann ist zunächst die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Genau das war jetzt in Willis der Fall. Wie in solchen Fällen üblich, erfolgten beide Verfahren parallel, also die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Erarbeitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Er legt konkret fest, wie sich das „Bergkristall“ entwickeln darf. Im Flächennutzungsplan hingegen ist künftig nur die Zweckbestimmung „Hotel“ für das Gelände zu lesen. Unter anderem das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Regierung von Schwaben hatten dabei Bedenken gegen die bisherige Planung. Nach Gesprächen vor Ort sind die vier vorgesehenen Chalets im Westen nun deutlich zusammengerückt geplant - und die Zustimmung der Behörden ist zu erwarten. Das muss eine erneute Verfahrensrunde endgültig klären. Das Landratsamt fordert in diesem Zusammenhang einmal mehr die grundlegende Überarbeitung des Flächennutzungsplans „in allernächster Zeit“. Der Gemeinderat verspricht in seiner vom Planungsbüro Sieber vorgeschlagenen Stellungnahme eine Überarbeitung „in 15 bis 20 Jahren“. Wie das zusammen passe, wollte Ratsmitglied Jan Fässler wissen. Aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel muss sich die Kommune „auf den Weg machen“, denn: „Die Schlinge zieht sich zu“. Die komplette Überarbeitung des Flächennutzungsplans könne die Gemeinde eine halbe Million Euro oder mehr kosten. Das Thema müsse möglicherweise noch der aktuell gewählte Gemeinderat in der bis 2026 laufenden Legislaturperiode anpacken. Da sich die Bearbeitung aber wohl über Jahre hinziehen werde, sei die Zeitangabe von 15 bis 20 Jahren bis zum Abschluss nicht unrealistisch, stellte Philipp Kurz von Sieber Consult fest.

Zustimmung signalisiert

Ratsmitglied Hans-Jörg Lingg (FW) als Betreiber des „Bergkristall“ muss so lange nicht auf eine Baugenehmigung warten. Im Gegenteil: Das Landratsamt hat für einen ersten, ab Oktober geplanten Bauabschnitt, bereits Zustimmung vor der aktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes signalisiert. Lingg plant den Abriss eines Gebäudes und die Verlängerung des Hotels nach Osten. Dort sollen acht Suiten entstehen.

