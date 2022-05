Alles wird anders bei „Ein Ort wird Musik“

In Bad Hindelang geht es Ende Juli rockig zu. Was noch ansteht.

20.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Das Interesse an Musik fördern, darum geht es.“ Das sagte Gemeinderat Alexander Keck bei der Sitzung des Bad Hindelanger Hauptausschusses, als es um die Veranstaltungsreihe „Ein Ort wird Musik“ ging. Nach 18 Jahren bekommt sie eine „inhaltliche Überholung und neue Impulse“, sagte Tourismusdirektor Max Hillmeier, als er die Ideen des Kulturbeirats präsentierte. Erstmals wird es ein zweitägiges Musikevent mit Rock-Bands auf dem Kurhaus-Vorplatz geben, und zwar am Freitag, 22. und Samstag, 23. Juli. (Lesen Sie auch: Festivals und Open-Airs 2022 im Allgäu)

Bisher vor allem klassische Musik

Bislang war „Ein Ort wird Musik“ eine Veranstaltungswoche vor allem für Klassisches. Violinist Florian Meierott (lesen Sie auch , bisheriger Festivalleiter, habe die Veranstaltungsreihe „als Qualitätsmerkmal für hochkarätige Musik bekannt gemacht“, sagte Hillmeier. Deshalb soll „Ein Ort wird Musik“ auch Motto bleiben – allerdings für alle musikalischen Veranstaltungen im Gemeindegebiet, ob es nun um Blas- oder Volksmusik geht, um Klassisches, Populäres oder beispielsweise das Adventssingen. „Ein Ort wird Musik soll die Klammer für alle Veranstaltungen sein“, sagte Hillmeier. Gemeinderat Keck geht es auch darum, „zu zeigen, was wir alles bieten“. Das gelte für einheimische Musiker genauso wie für Konzerte mit auswärtigen Künstlern. (Lesen Sie auch: Geiger Florian Meierott hebt in Bad Hindelang funkelnde Schätze)

Der Summer-Sound summt vor dem Kurhaus

„Ein Ort wird Musik“ ist deshalb auch das Motto des „Summer Sound“ vor dem Kurhaus am 22. und 23. Juli, das in Kooperation mit Michael Schober (Brainstorm Music Marketing) durchgeführt wird. Zunächst treten „John Diva and the Rockets of Love“ auf, tags darauf ab 19 Uhr „Kids of Adelaide“ und „Saint City Orchestra“. Geplant ist, zur Einstimmung auf diesen „Summer Sound“ am Donnerstag, 21. Juli, eine Kneipennacht mit Musik durchzuführen.