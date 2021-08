Gänsehaut pur: Immenstädterin absolviert Allgäu Triathlon mit Freundin im Rollstuhl

Milena Bauch (26) absolviert den Allgäu Triathlon an der Seite von Sarah Hundert – die im Rollstuhl sitzt. Die verrückte Idee und die dramatischen Momente.

27.08.2021 | Stand: 17:20 Uhr

Letzte. Und Vorletzte. Dieses Ergebnis, vollkommen unwichtig. Die Zeit, vernachlässigbar. Die Geste: Absolute Gänsehaut. Was Milena Bauch und Sarah Hundert beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt geleistet haben, übertrifft jedes Resultat, löst sich von jeder sportlichen Statistik. Die 26-jährige Bauch aus Immenstadt und die 29-jährige Liechtensteinerin haben den Triathlon auf der Sprint-Distanz Seite an Seite absolviert. So weit, so gut. Die unfassbare Geschichte: Hundert sitzt seit 2010 im Rollstuhl.

Während des Rennens hat Milena Bauch ihre Freundin durch das Wasser navigiert, aus dem Alpsee getragen, auf dem Rad teils angeschoben, wenn es zu steil wurde, vor Kurven Orientierungshilfe geleistet und auf der abschließenden Laufstrecke erneut unentwegt geschoben.

3:09:51 Stunden brauchte Hundert, 3:09:52 Bauch, die eine Sekunde nach dem Rollstuhl die Ziellinie überquerte. „Es ist unglaublich, was aus einer verrückten Idee entstanden ist“, sagt Hundert. „Am Anfang dachte ich, diesen Quatsch können wir niemals durchziehen. Zu sehen, was daraus geworden ist, macht mich glücklich.“ Sanft und erfüllt klingt die Stimme der 29-Jährigen bei unserem Telefonat.

Sarah Hundert: Folgenschwerer Unfall 2010

Der Weg zu diesem denkwürdigen Tag am 22. August, dem Tag des Allgäu-Triathlons, war allerdings beschwerlicher als es jeder Marathon sein kann. Hundert stammt aus der 8000-Einwohner-Gemeinde Schaan im Liechtensteiner Oberland. 2010, während des Trainings im Rahmen der Schweizer Meisterschaft stürzte die passionierte Downhill-Mountainbikerin schwer, landete auf dem Kopf und zog sich eine Kompressionsfraktur in der Wirbelsäule zu.

Seitdem ist Hundert querschnittsgelähmt – ab dem mittleren Brustkorb, etwa eine Handfläche über dem Bauchnabel, ist sie ohne Gefühl, heute praktisch ohne Muskulatur. „Dass es eine höllische Zeit war, muss ich nicht erklären“, sagt die 29-Jährige. „Für mich war nach dem Unfall von Anfang an klar, dass Sport in mein Leben gehört – er war immer mein Therapeut und ist es noch heute.“ Hundert hat im Verursacher ihres schlimmsten Leids den Antrieb für neue Lebensfreude entdeckt.

Im Rennen trug Bauch ihre Freundin zwischen den Wechselzonen, schob sie nicht nur nach dem Schwimmen, sondern auch über die komplette Laufstrecke, ehe die beiden als Vorletzte und als Letzte das Ziel erreichten. Bild: Erlinde Scheps

Lesen Sie auch

Countdown zum Frodeno-Weltrekord-Versuch im Allgäu Vor dem Duell der Giganten: Auf diesen Strecken messen sich Frodeno und Sanders

„Für mich gab es nie den Gedanken: „Es geht nicht mehr“. Sondern nur ein: „Wann kann ich wieder“, sagt Hundert. Da der Wintersport seit jeher Bestandteil ihres Lebens war und das Skigebiet in Liechtenstein 20 Minuten vor ihrer Haustür liegt, lag es nahe, dass sie sich mit dem Monoski versucht – 2011 wagte sie den ersten Schritt. 2017 holte sie sich Trainer ins Boot, 2020 kam Milena Bauch dazu.

Die gebürtige Sonthoferin ist Physiotherapeutin – bei einem zufälligen Treffen am Wasserskilift bei Blaichach kamen die beiden ins Gespräch. „Sarah hatte noch einen Physio in ihrem Team gebraucht und wollte professioneller arbeiten“, erinnert sich Bauch. „Ich wollte Volleyball etwas zurückschrauben und so haben wir uns entschieden, ein Team zu bilden.“ Ein gemeinsames Training im Kaunertal später war die außergewöhnliche Liaison beschlossen. Seither begleitet Bauch Hundert durch den Winter – und schlägt der 29-Jährigen mitunter irrwitzige Projekte vor.

„Organisatoren hatten Bedenken - wir mussten Lösungen finden“

Schon im vergangenen Jahr nahmen die beiden am „Wings-for-Life“-Run teil, der sich für die Rückenmarksforschung einsetzt. „Im Winter sagte Milena, dass sie mal Lust hätte, beim Triathlon zu starten“, erinnert sich Hundert. „Es klang verrückt, es klang unmöglich – also habe ich gesagt: Dann machen wir es zusammen.“ Zwar hatten sich erste Hindernisse schon bei der Anmeldung gezeigt.

„Die Organisatoren fanden die Idee schon cool, aber sie hatten Bedenken, dass die Hürden unüberwindbar sind – wir mussten zeigen, dass wir Lösungen dafür finden“, erzählt Hundert. „Aber wir haben sie gefunden.“ Und sie haben sich damit ein Kapitel in den Geschichtsbüchern des Triathlons gesichert.

Nicht wissend, was am Tag X tatsächlich auf es zukommen würde, hat das Duo im Vorfeld die Strecke getestet. 500 Meter Schwimmen im Alpsee, 26 km Radeln, 5 km Laufen – inklusive knüppelhartem Kuhsteig. „Es war klar, dass wir beim Schwimmen durchkommen, weil ich eine Schwimmtrainerin habe“, sagt Hundert. „Die Radstrecke hatte drei megasteile Stellen und beim Laufen – tja, da gibt’s den Kuhsteig.“ Dieser sollte für einen denkwürdigen Moment sorgen.

Bilderstrecke

Allgäu-Triathlon in Immenstadt, Ausdauersport, Alpsee, Triathlon, Bühl, Rennrad, Schwimmen, Laufen

1 von 27 2 von 27 3 von 27 4 von 27 5 von 27 6 von 27 7 von 27 8 von 27 9 von 27 10 von 27 11 von 27 12 von 27 13 von 27 14 von 27 15 von 27 16 von 27 17 von 27 18 von 27 19 von 27 20 von 27 21 von 27 22 von 27 23 von 27 24 von 27 25 von 27 26 von 27 27 von 27 Über 2200 Sportlerinnen und Sportler aus fast 30 Nationen gingen beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt an den Start. Nach einem Jahr Pause ist der Kult eindrucksvoll wieder zurück. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch Über 2200 Sportlerinnen und Sportler aus fast 30 Nationen gingen beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt an den Start. Nach einem Jahr Pause ist der Kult eindrucksvoll wieder zurück. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch 1 von 27 Allgäu Triathlon 2021 in Immenstadt. Schwimmen Start der Männer. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch Allgäu Triathlon 2021 in Immenstadt. Schwimmen Start der Männer. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch

Unauffällig verlief der Abschnitt im Alpsee. Hundert schwamm in Rückenlage, dicht dahinter Bauch, die mit Handzeichen grob die Richtung vorgab. Die Physiotherapeutin trug ihre 60 Kilogramm schwere Kollegin aus dem See durch die Wechselzone zum Handbike, womit es auf die 26 Kilometer ging. An den erwähnten Steilpassagen stieg Bauch ab, schob ihre Freundin unter frenetischem Beifall von Passanten den Kalvarienberg hoch. Inzwischen kursieren Videos von Zuschauern in den sozialen Netzwerken, die das Duo anfeuern, Athleten, die ihre „Kontrahenten“ antreiben.

Bauch ist nicht eine Sekunde von Hunderts Seite gewichen. Erst recht nicht beim abschließenden Lauf. „In der Nacht davor bin ich beim Gewitter aufgewacht und habe gedacht: „Ach, Du Schande, was tun wir uns da an“, sagt Hundert.

Dramatische Szenen am Kuhsteig

Knackpunkt Kuhsteig: Die Strecke war aufgeweicht, der Boden matschig, die Räder des Rollstuhls hatten sich in den Acker gebohrt, Bauch ist beim Hochschieben immer wieder weggerutscht. „Es war unglaublich brutal und es war klar, dass wir uns Pausen nehmen mussten“, erzählt Bauch. „Aber auf einmal kamen von überall her Läufer zur Hilfe, zu dritt, zu viert. Es war überwältigend, wir können jedem Einzelnen nur danken.“ Das Problem: Die übereifrigen Helfer kannten Hundert und ihre körperlichen Eigenschaften nicht so gut wie Bauch, sodass die 29-Jährige an der steilsten Stelle umkippte, im Matsch landete, aus dem Rollstuhl fiel. Sekunden nach diesem Vorfall entstand die denkwürdige Aufnahme der Fotografin Erlinde Scheps.

Milena und Sarah haben auch diese Hürde genommen. Bis zum Ziel ist das Duo mit der erwähnten Endzeit sogar weit unter dem Vier-Stunden-Limit der Ausrichter geblieben. „Es ist faszinierend, mit Sarah zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns blind, schon nach dieser kurzen Zeit. Und es ist wunderbar, wenn man gemeinsam so ein Projekt durchziehen kann. Das hat man an der gigantischen Unterstützung gespürt“, sagt Milena Bauch. Das Lob gibt ihre Freundin postwendend zurück: „Viele bewundern meine Leistung und Milena geht dabei unter. Eigentlich gebührt ihr die größte Ehre – ohne sie wäre das alles undenkbar gewesen“, sagt Sarah Hundert. „Wir haben allen Menschen gezeigt, was möglich ist, wenn man im Team arbeitet. Wenn man es will, gelingen auch Wunder.“