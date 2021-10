Alpenverein kritisiert die Ausbaupläne am Grünten

Eine künstliche Beschneiung sei weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar. Der Alpenverein stellt Forderungen an die Investoren.

20.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Modernisierungspläne am Grünten lehnt der Deutsche Alpenverein (DAV) nicht grundsätzlich ab. Er kritisiert aber in einer Pressemitteilung unter anderem „Neubauten im Landschaftsschutzgebiet, ein mangelhaftes Mobilitätskonzept sowie die geplante Beschneiungsanlage“. Anpassungen seien laut DAV dringend erforderlich.

Shuttle-Dienste vom Bahnhof in Immenstadt

Einer der zentralen Kritikpunkte des DAV ist die Versiegelung neuer Flächen im Landschaftsschutzgebiet. Besucherströme brauchten zudem ein Lenkungs- und Mobilitätskonzept. Schon heute bestehe Handlungsbedarf, „die Wanderwege zu sanieren und Erholungsuchende naturverträglich zu lenken“. Zudem sollte das Konzept auf ein möglichst konfliktfreies Miteinander unterschiedlicher Freizeitnutzungen wie Mountainbiken, Wandern, Klettern, Skitouren- und Schneeschuhgehen abzielen. Eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – beispielsweise durch Shuttle-Dienste vom Bahnhof Immenstadt – wäre aus Sicht des Deutschen Alpenvereins wünschenswert.

Der Grünten ist milden Westwinden ausgesetzt

Der Grünten (1738 m) sei milden Westwinden ausgesetzt, hinzu komme die vergleichsweise niedrige Lage des Skigebiets. Künstliche Beschneiung sei „dort weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar“. In den aktuellen Plänen sei eine früher vorgesehene sogenannte „Walderlebnisbahn“ zwar nicht enthalten. Der DAV befürchtet aber, dass solche Erlebnisinstallationen in folgenden Ausbauschritten in Erwägung gezogen werden. „Deshalb sprechen wir uns klar gegen eine Eventisierung der Berge aus und fordern, dass solche Angebote vertraglich ausgeschlossen werden“,betont Steffen Reich, Leiter des Ressorts Naturschutz beim DAV.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch