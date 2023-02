50 Tourentipps für echte Bergsteiger in den Allgäuer und Lechtaler Alpen

Das Buch „Alpine Bergtouren – Allgäuer und Lechtaler Alpen“ des Bad Hindelanger Autors Kristian Rath ist neu erschienen. Was es Lesern zu bieten hat.

16.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Komplett überarbeitet und erweitert ist das Buch „Alpine Bergtouren – Allgäuer und Lechtaler Alpen“ jetzt in einer Neuauflage erschienen. Autor ist der Bad Hindelanger Bergsteiger und hervorragende Gebietskenner Kristian Rath. Detailliert beschrieben und bebildert sind in dem Buch 50 anspruchsvolle Gipfelziele in den Ammergauer Alpen, im Allgäu, in den Lechtaler Alpen, im Lechquellengebirge und im Rätikon.

Mal ganz ehrlich: Die meisten Tourenführer stellen stets dieselben gut markierten und gesicherten Touren im Allgäu und in den Nachbargebieten vor. Häufig handelt es sich um mehr oder weniger ausgetretene Wege, darunter die in Mode gekommenen (Sport-)Klettersteige und Plaisir-Routen für Kletterer.

„So ist manche Alpinroute, so mancher schöne Grat in Vergessenheit geraten, mancher nicht markierte Pfad wächst zu, weil niemand mehr seinen Fuß dort hinsetzt“, schreibt Autor Rath in seinem Vorwort.

Buch mit Bergrouten im Allgäu und Lechtal: Großes Maß an alpiner Erfahrung ist Voraussetzung für vorgestellte Touren

Nach seinen Worten will er mit dem Band „Bergsteiger im klassischen Wortsinn“ ansprechen. Damit meint er Individualisten, die sich ihre Route selbst suchen und die die Einsamkeit in den Bergen erleben wollen. Ein großes Maß an alpiner Erfahrung ist deshalb Voraussetzung für das Begehen der vorgestellten Touren.

Die meisten beschriebenen Routen liegen im Bereich bis zum dritten Schwierigkeitsgrad im Felsklettern. In der Neuauflage sind die Schwierigkeitsgrade zusätzlich auch in der Wanderscala des Schweizer Alpenclubs von T1 bis T6 bewertet, was gerade im alpinen Schrofengelände oft viel aussagekräftiger ist.

Kristian Rath Bild: Michael Munkler

In die jetzt, nach etwa zehn Jahren erschienene Neuauflage sind fünf Touren zusätzlich aufgenommen worden – vier davon in den Lechtaler Alpen.

Das Fazit: Der Band ist ein Standardwerk für klassische Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Allgäu und in den angrenzenden Gebirgsgruppen.

Kristian Rath: „Alpine Bergtouren- Allgäuer und Lechtaler Alpen“, 208 Seiten, viele Tourenskizzen und Fotos,Bruckmann-Verlag, 27,99 Euro