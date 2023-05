Beim Kongress heißt es: "Esst bunter und grüner"

Beim „Allgäuer Wildkräuterkongress“ fordert Dr. Markus Strauß in Fischen auf, auf ganzheitliches Handeln zu setzen. Veranstalter ist der Kräuterlandverein.

08.05.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Ein mächtiges Motto prägt den fünften Allgäuer Wildkräuterkongress in Fischen: „Verbunden leben – neue Wege für die Erde“. Sich verbinden, das sei ein „zentrales Thema in unserer Zeit, eine wichtige Medizin“, schreibt Gerti Epple ( Kempten) in der Broschüre zum Kongress. Sie hat die Veranstaltung als frühere langjährige Vorsitzende des Vereins „Allgäuer Kräuterland“ 2016 angestoßen – und seitdem mit verantwortet. Der Zuspruch ist auch beim fünften Mal groß. 160 Frauen (und einige Männer) haben sich angemeldet.

Esskastinien ebenso Thema wie Permakultur im Garten

Es geht in Vorträgen – die für 20 Euro auch einzeln gebucht werden können – um Kräuter, Baumblätter, die Esskastanie oder auch die Permakultur im Garten. Ein „Herzkreis“ steht bei der Eröffnung an. Dazu fordern Frauenärztin Angelika Bernhardt und Heilerin Ulrike Podehl-Stock auf. Es sind Übungen im Stehen – ähnlich wie beim Yoga. „Nur mit offenem Herzen können wir uns und andere spüren“, heißt es dazu. Die Sprache unter den Kräuterkundigen ist auffallend wohlwollend und achtsam. Epple spricht von „Wissenden“ und „Erfahrenen“. Das Seminar biete die Chance für „echte Herzensarbeit“. Viele Freundschaften seien im Laufe der Jahre geknüpft worden.

Dr. Markus Strauß referiert beim Wildkräuterkongress über den "Immunbooster Natur". Bild: Günter Jansen

Zum dritten Mal beteiligt ist Brigitte Huber aus Mittelfranken. Sie schätzt das „Gemeinschaftserlebnis, die Weiterbildung und die Vernetzung“ mit anderen Kräuterkundigen. Das Bewahren des Brauchtums ist ihr mindestens genauso wichtig wie das Wissen um die Wildkräuter. Der „Jahreskreis“ mit den Festen wie Lichtmess, Sommersonnwende oder Erntedank sollte „bewusst durchwandert werden“. Ansonsten werde alles beliebig, verflache das Leben, sagt Huber. Michael Schneider ist einer der wenigen männlichen Kongressteilnehmer. Er betreibt die Kräuteralpe Hörmoos bei Steibis, arbeitet also selber mit Kräutern, brennt auch Schnaps und stellt Elexiere aus Kräutern her. Der 67-Jährige findet die „Frauenpower“ toll, zeigt sich vom Herzkreis angetan. „Das war was Schönes.“ Er interessiert sich für den Vortrag Terra Preta. Dabei geht es um Pflanzenkohle. „Die hab ich auch schon selbst erzeugt, ich will wissen, wie er das macht“, sagt er zum Seminar von Ignaz Freisl.

"Mit Wildpflanzen das Immunsystem auf Vordermann bringen"

Der Eröffnungsvortrag von Dr. Markus Strauß, der in Wiggensbach lebt, heißt: „Mit Wildpflanzen das Immunsystem auf Vordermann bringen“. Der Autor und Dozent sagt, die Menschen seien „aus der gesunden Mitte gefallen“. Er fordert eine „Re-Integration essbarer Wildpflanzen“ und auf „ganzheitliches Denken und Handeln“ zu setzen. Künstliches Licht am Schreibtisch, mangelnde Bewegung und Schlafstörungen seien nicht natürlich. Das Nutzen von Wildkräutern hingegen schon. Sie würden viele unterschiedliche Stoffe enthalten, auf die unser Immunsystem angewiesen sei. Er forderte auf: „Esst bunter und grüner! Viel Pflanzliches und die Nüsse nicht vergessen.“

Büchermarkt für den guten Zweck

Im Vorraum der Fiskina läuft da bereits der Büchermarkt für den guten Zweck, vor dem Gebäude können sich Besucher Zirbenspäne hobeln und damit Kissen füllen, duftende Kräuterseife, wilde Öle oder Gierschprodukte kaufen. Dafür interessiert sich Silke Winkelbauer aus Immenstadt. Früher habe sie hinterm Haus selbst Kräuter sammeln können, jetzt sei dort leider „Englischer Rasen“. Die Kundigen des Vereins „Allgäuer Kräuterland“ bauen auf althergebrachtes Wissen – wollen es wieder unters Volk tragen. Die vom Verein betriebene „Akademie für traditionelles Kräuterwissen“ in Weitnau trägt ebenfalls dazu bei.

Epple hat das Konzept vor Jahren mit initiiert, Johanna Fink aus Hinang führt es als neue Vereinsvorsitzende fort. Epple steht ihr als ihre Stellvertreterin zur Seite. Fink sagt: „Als wertvoll erachtet wurde bislang alles, was selten ist. Pflanzen, die in Hülle und Fülle da sind, wurden zu unrecht kleingemacht.“ Sie regt an, sich Gutes zu tun und Pflanzen wie Giersch und Gänseblümchen kleingeraspelt täglich über den Salat zu streuen. Fink und Epple gehörten zu den Referentinnen beim Kongress. Unter anderen mit dabei waren aus dem Oberallgäu auch Ingrid Neß, Julia Wehnert, Manuela Scholz, Heidi Prinz sowie Andreas Haller, Permakulturist aus dem Kleinwalsertal.

