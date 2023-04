Feuerwehr übt am Oberstdorfer Eissportzentrum

Die Feuerwehr probt, wie sie bei einem brennenden E-Fahrzeug in der Tiefgarage und Ammoniakaustritt vorgeht.

04.04.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Bei einer Großübung mit über 100 Einsatzkräften sorgte die Feuerwehr am Montagabend für viel Aufsehen in Oberstdorf. Nicht nur Retter aus der Marktgemeinde waren dabei, sondern auch aus Rettenberg und Sonthofen. Das Szenario war eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Eissportzentrum. Am Übungsort angekommen, drang schon dichter Rauch aus der Tiefgarage. Währenddessen wurde bekannt, dass Ammoniak im Technikraum austritt und dort mehrere Arbeiter vermisst werden.

Die Einsatzkräfte belüfteten die verrauchte Tiefgarage des Oberstdorfer Eissportzentrums. Bild: Benjamin Liss

Bei Feuerwehrübung im Oberstdorfer Eissportzentrum: Personen mithilfe einer Drehleiter gerettet

Zuerst galt es, mehrere Personen mit der Drehleiter aus dem Internat zu retten. Im obersten Stockwerk brannte ein Mülleimer. Mithilfe der Drehleiter wurden die Personen gerettet und der Mülleimer gelöscht. Am Boden machten sich die Einsatzkräfte bereit, die vermissten Personen aus dem Technikraum zu bergen und in der verrauchten Tiefgarage auf Erkundung zu gehen. Da bei einem Ammoniakaustritt ein Großaufgebot sowie eine Dekontaminationsschleuse benötigt werden, wurden auch die Wehren Sonthofen und Rettenberg alarmiert.

Feuerwehr Rettenberg errichtet Dekontaminationsstelle

Der erste Trupp ging mit schwerem Atemschutz in die Tiefgarage, wo ein brennendes E-Auto stand. Eine Person musste gerettet und die Garage belüftet werden. „Wenn ein Elektrofahrzeug in einer Tiefgarage brennt, haben wir 800 bis 1000 Grad. Dann platzt der Beton von der Tiefgaragendecke ab und legt die Leitungen mit Ammoniak frei, das ist brandgefährlich“, sagte Kommandant Peter Vogler. Währenddessen ging die Übung auch draußen weiter. Die Helfer aus Rettenberg hatten eine Dekontaminationsstelle aufgebaut. „Die Übung war ein voller Erfolg. Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen, damit alles reibungslos abläuft“, resümierte Vogler.

