Ambulante Pflegedienste im Oberallgäu schlagen Alarm

Immer mehr Bedürftige stehen immer weniger Fachkräften gegenüber. Wie der Arbeiter Samariter Bund die aktuelle Lage in der Region beurteilen.

06.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viele Anrufe laufen ins Leere. „Jeden Tag müssen wir jemandem erklären, dass wir keine Kapazitäten mehr haben“, sagt Markus Dinnebier. Er ist Leiter des ambulanten Pflegediensts beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Immenstadt. Vielen Hilfesuchenden müsse eine Absage erteilt werden, weil Pflegefachkräfte fehlten. Das ist nicht nur beim ASB in Immenstadt so. Auch die Verantwortlichen der „Allgäupflege“, der Diakonie Oberallgäu und der Caritas-Sozialstation schlagen Alarm. In einer gemeinsamen Pressemeldung heißt es deshalb: „Die ambulante Pflege steht vor dem Zusammenbruch.“

Ältere Menschen haben keine Lobby in der Gesellschaft, beklagt Markus Dinnebier. Auch fehle die Anerkennung der in der Pflege Tätigen. Sie hätten doch den Ruf, „alten Leuten nur den Hintern abzuputzen“, ärgert sich Dinnebiers Stellvertreterin, Sylvia Schober, bei einem Gespräch in Immenstadt. Dabei sei der Beruf erfüllend, biete emotional so viel – und sei anspruchsvoll – und auch die Bezahlung sei mittlerweile „ordentlich“. Es gebe eine Tarifbindung. „Da hat sich viel getan“, sagt Dinnebier, „aber die gesellschaftliche Anerkennung fehlt nach wie vor“. Dabei sei für viele alte Menschen die Pflegefachkraft, die täglich oder nur an einigen Tagen der Woche ins Haus kommt, der einzige Kontakt zur Außenwelt. Immer mehr alte Leute würden vereinsamen.

Wenn eine Fachkraft in Rente geht oder ein Kind bekommt, dann gebe es meist keinen Ersatz, weil es „keine Bewerbungen gibt“, sagt Dinnebier. Vor einigen Jahren seien in der ambulanten Pflege beim ASB in Immenstadt noch 30 Fachkräfte tätig gewesen, jetzt seien es nur noch 21. Gab es beim ASB vor einigen Jahren noch 14 Touren, so sind es jetzt täglich nur noch acht. 280 Klienten würden dabei versorgt – manche täglich, andere nur ein- oder zweimal die Woche. Und auch von den anderen ambulanten Pflegediensten weiß Dinnebier, dass neue Anfragen nicht mehr bedient werden können.

Der demografische Wandel mache sich bemerkbar: Immer mehr alte Leute kommen auf immer weniger Junge, sagt Uwe Kuchinke, Geschäftsführer des ASB Allgäu, der auch Pflegeheime in Hindelang und Oberstdorf betreibt. „Wir haben dort täglich zehn bis 15 Anfragen.“ Die seien nicht zu erfüllen. Wegen Personalmangels könnten nicht alle Betten belegt werden. Dadurch gebe es weniger Geld. Schon einige Anbieter haben deshalb die Segel streichen müssen. Ende April, so wurde bekannt, muss deshalb ein Pflegeheim im Westallgäuer Maierhöfen schließen. Von einem „Teufelskreis“ sprechen die Fachleute des ASB. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht. „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagt Kuchinke. Er wünscht sich einen verpflichtenden Dienst für alle, im sozialen Bereich – oder auch im Umweltschutz oder bei der Bundeswehr.

Der Beruf der Pflegefachkraft sei nicht im Unterricht zu erklären, diesen Beruf „muss man erfahren, erleben, was die Arbeit am Menschen einem geben kann“, sagt Dinnebier. In der jetzigen Situation seien die Pflegedienste aber gezwungen, bei den Anfragen zu filtern. Es gehe darum, ob der Pflegebedürftige schnell mit dem Auto zu erreichen ist. Abgelegene Regionen im Oberallgäu – wie Hinterstein – würden da ins Hintertreffen geraten.

Die Angehörigen sind gefordert

Es gehe auch darum, bei wem die Versorgung aus medizinisch-pflegerischer Sicht am wichtigsten ist, sagt Schober. Da seien in vielen Fällen die Angehörigen dann wieder (mehr) gefordert.

Andererseits gebe es Angehörige, die unter der Last der jahrelangen Pflege am Zusammenbrechen seien. „Teilstationäre Angebote“ wie beispielsweise eine Tagespflege, gebe es immer öfter im Oberallgäu. Das empfinden die Verantwortlichen des ASB als gut. So könnten die pflegenden Angehörigen tagsüber auch mal „durchschnaufen“, wie Kuchinke sagt. Aber die große Lösung für die ambulante Pflege sei momentan nicht in Sicht. Gesundheitsminister Lauterbach biete nur ein „Pflegereförmchen“. Sylvia Schober wünscht sich, dass „die Gesellschaft näher zusammenrückt und bereit ist mehr Verantwortung für sich selber, aber auch für andere zu übernehmen“.

